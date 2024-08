La IBA premiará a la italiana Carini como campeona olímpica

LONDRES, 3 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA por sus siglas en inglés) afirmó que concederá a la púgil italiana Angela Carini el dinero del premio que habría ganado de haberse proclamado campeona olímpica, después de perder su combate en los Juegos de París 2024 después de 46 segundos del primer asalto contra la argelina Imane Khelif, descalificada de los Mundiales que organiza la entidad por no cumplir los criterios de elegibilidad de género.

"Me ha dolido mucho. Tengo el corazón roto. Fui al ring para honrar a mi padre. Me dijeron muchas veces que era una guerrera, pero preferí parar por mi salud. Nunca había sentido un golpe así", dijo la italiana tras la pelea. La IBA anunció en su momento que premiaría con 50.000 dólares a los boxeadores que ganen una medalla de oro en los Juegos, pero también lo hará con Carini, como si fuera la campeona olímpica.

"No podía ver sus lágrimas. No soy indiferente a estas situaciones y puedo asegurar que protegeremos a cada boxeador. No entiendo por qué matan el boxeo femenino. Sólo las atletas aptas deben competir en el ring por el bien de la seguridad", expresó el presidente de la IBA, Umar Kremlev.