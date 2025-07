Javi Lliso, comedido: "Quedan seis Copas del Mundo antes de los Juegos Olímpicos"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El español Javier Lliso ha recordado que quedan seis citas de la Copa del Mundo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, que se disputarán en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), y que en esas pruebas "tiene que ir bien para poder clasificar" en la modalidad 'Big Air' del esquí acrobático.

"Quedan seis Copas del Mundo antes de los Juegos y en esas seis Copas del Mundo tiene que ir bien para poder clasificar. Entonces objetivo como tal, obviamente, son los Juegos, ir para allá y darlo todo. Pero a corto plazo es eso, sacar buenos resultados, 'top 15' y todo lo que se pueda e ir para allá con todo", dijo en una entrevista facilitada este jueves por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

"Hace cuatro años yo creo que no me habría imaginado ni loco que hubiera salido una competición como salió. Porque al final vas a los Juegos ya emocionado por ir, y que termines sacando un diploma olímpico te vuela un poco la cabeza. Simplemente te da ganas para volver a ir y volver a hacerlo mejor incluso", aludió a su sexto puesto en Pekín 2022.

"Este verano estamos entrenando mucho físico ya que entre todas las personas que hacemos este deporte lo estamos llevando a un extremo bastante loco. Y para hacer los trucos que tenemos que hacer, pues tenemos que estar muy en forma. Y aparte del Banger, el Xanadú, los 'rails' y todo, tenemos que estar muy fuertes porque te la pegas en una de las que hacemos y pican un poquito más de lo que picaban hace años", reconoció.

Luego dio "importancia al tema físico porque la temporada es muy larga, empezamos a entrenar en junio y terminamos a final de marzo". "Entonces son muchos meses en los que no paramos ni un día. Y luego es desafiante el tema de los 'tricks', aprender cada año un truco nuevo. A la gente se le pira y se pone a dar vueltas como si no hubiera mañana y hay que estar un poquito a la altura porque, si no, te quedas atrás con los chavales", argumentó Lliso.

Estar en Milán-Cortina es un reto. "Lo bueno de los segundos Juegos es que ya sé un poco lo que me voy a encontrar. En los primeros iba un poco con todo el miedo, que es la competición más grande del mundo a nivel deportivo. Y lo bueno de volver para allá es que la primera vez que fui iba con una mentalidad de 'estoy aquí y ya soy feliz por estar aquí'; y esta vez no me vale con eso, así que voy para allá con ganas de partirlo en dos, la verdad", vaticinó el esquiador madrileño.

"Hay una cosa que me dijo un amigo de mis padres. Me dijo que, si en la vida consigues hacer lo que más te guste sin que te cueste hacerlo a nivel económico o lo que sea, ya has ganado. Entonces yo estoy en un punto en el que sigo haciendo lo que más me gusta en el mundo", explicó.

No obstante, añadió que "obviamente hay días que no sale bien". "Es competición, te puedes frustrar, te puedes hacer daño y te puedes hacer de todo. Pero al final del día miras y dices: 'Joder, si es que llevo años partiéndome la cara para hacer esto y que me haya salido mal un día ¿qué más da? Si es que es lo que más me gusta en el mundo'. Entonces sigues para adelante y sigues poniendo la cara", concluyó Lliso.