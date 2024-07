José Peiró: "Llegamos a París con un nivel altísimo de competitividad"

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de atletismo, José Peiró ha afirmado este miércoles que el equipo español llega a la cita olímpica de París con "un nivel altísimo de competitividad", aunque ha aclarado que su valoración personal no se mide "en medallas ni finalistas" y que siempre peca de ser "demasiado precavido y exigente".

"Los términos que manejo siempre no se miden en medallas o en finalistas, que también evidentemente es importante, pero creo que con lo que han hecho los atletas en La Nucía y con estas semanas de preparación además específica que ya van a poder tener de cara a los Juegos, llegamos a París con un equipo con un nivel altísimo de competitividad", señaló Peiró en rueda de prensa tras ofrecer la lista para los Juegos Olímpicos de París.

El seleccionador no esconde que "quizás es un defecto" suyo el ser "demasiado precavido y demasiado exigente a la hora de valorar los resultados" porque considera que aunque fueron "buenos" en el Europeo de Roma, podrían "haber sido mejores". "La expectativa es muy alta", indicó.

"Hay claras opciones a medalla y a puestos de finalista, hay atletas que estoy convencido que nos van a dar un sorpresón y van a ser finalistas, o incluso alguno que no esperamos puede ser mejor. Ana Peleteiro puede saltar 15 metros, pero si hay alguna que la gana, no depende de nosotros. Cualquiera de los atletas, va a llegar allí ambicionándolo todo y eso es lo que se le pide, que vayan a demostrar que no es que sean muy buenos, es que son mejores", agregó al respecto.

Preguntado por la marchadora María Pérez, una de las bazas al medallero, dejó claro que tiene "preocupación cero" porque no esté compitiendo porque es "una superclase" y porque "una vez que ha superado sus problemas físicos cada día va a más". También confirmó que los dos relevos mixtos se decidirán tras "la finalización del 20 kilómetros, tanto masculino como femenino" y que "dependerá de muchos factores, fundamentalmente de la actuación y de la recuperación de los atletas".

Además, lamentó como "desafortunado" el clip que World Athletics mostró a varios jueces indicando que el marchar de la andaluza era ilegal. "Hay otras formas de hacer esas cosas. Desde luego cuando María y su entrenador me comunicaron eso, mi primera reacción fue de incredulidad, no me lo creía sinceramente", admitió.

Peiró aseguró que el 800 masculino les ha dado "muchísimos quebraderos de cabeza" y que "es injusto que haya atletas que no puedan estar también en esta selección". "Tenemos un fondo de armario tan grande que solamente nos permiten llevar a tres", recordó, confesando que empatiza "mucho" con los que se han quedado fuera, pero que es su "trabajo", y que el único que tenía plaza fija por ganar el Nacional era Mohamed Attaoui. "No podíamos hacer una excepción con alguien que va a perjudicar a un atleta que sí que cumple los criterios", advirtió.

"También me gustaría que pusiéramos en valor que tenemos mínimo 57 personas que van a ir a los juegos y deberíamos darles valor. Me da la sensación que siempre vamos a la parte profesional, a la parte fea de esto, pero no estamos poniendo en valor que tenemos un equipo olímpico muy cercano y a lo mejor incluso puede ser que llegue a ser superior a lo que han sido el máximo de atletas que hemos tenido en unos Juegos, que además fueron unos que se hicieron en casa", demandó.

Peiró reiteró que los criticados criterios de selección "están publicados hace ya ocho meses", pero que siempre están abiertos "a futuras modificaciones", y puntualizó que con el combinero Jorge Ureña se había tenido uno de "excepcionalidad, exclusivamente basado en su posición en el ranking mundial y tres atletas por país y prueba".

"Nosotros tenemos claras cuáles son nuestros criterios y los aplicamos. De hecho, creo que es la primera vez que recuerdo que se aplica uno de excepcionalidad por una cosa muy excepcional", remarcó el seleccionador, que señaló que su contrato acaba el 31 de diciembre y que será el nuevo presidente el que decida si debe seguir. "Evidentemente, sí quiero continuar", aseveró.

Finalmente, se mostró orgulloso de que lleven tres relevos a los Juegos. "En velocidad, desde el principio, intentamos transmitir a los atletas y a sus entrenadores que no era un camino sencillo, pero que era un poquito más ligero que el de la prueba individual y se ha demostrado que hay atletas que van a ser olímpicos porque están en el relevo. Estoy convencido que tendremos a los cinco relevos en los próximos Juegos", sentenció.