Kirsty Coventry preside con armonía sus primeros Juegos Olímpicos: "Nuestra fuerza proviene del cuidado mutuo"

Kirsty Coventry, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. - Peter Kneffel/dpa-POOL/dpa

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los XXV Juegos Olímpicos de Invierno fueron inaugurados de manera oficial este viernes mediante una ceremonia de tres horas y media, bajo el lema troncal de 'Armonía' con mucho toque operístico y cuyo epicentro fue el Estadio Giuseppe Meazza en Milán, pero también con conexiones en Cortina d'Ampezzo, en Livigno, en Predazzo y en Bormio.

Estos JJ.OO., primer evento de Kirsty Coventry como presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI) desde que fue elegida para ocupar ese cargo el pasado 20 de marzo de 2025, vivió en San Siro una Ceremonia de Inauguración centrada mucho en el concepto de la paz. Para amenizar el inicio, actuó la famosísima cantante estadounidense Mariah Carey.

Su música y la de los demás artistas entrelazaron colores y montaje de un escenario principal eminentemente blanco, en espiral y con los aros olímpicos uniéndose justo encima. Igualmente la poesía y la moda, ésta aprovechada con un desfile para lucir la bandera de Italia, auparon un ambiente que sublimó Laura Pausini, ídolo de la canción italiana.

Tras su interpretación del himno nacional italiano, el arte dio paso al desfile de deportistas de los 92 países, que se hizo simultáneamente en las sedes principales y en las subsedes. Empezó Grecia, caminando únicamente en Cortina, y concluyó la anfitriona Italia bajo el aria de 'Fígaro' de la ópera 'El barbero de Sevilla', de Gioachino Rossini.

España, presente con la mayor delegación de su historia, salió en la posición 77 y ondeó al cielo su bandera por mediación de Olivia Smart en Milán y de Quim Salarich en Bormio. Igualmente la delegación española participó en el desfile de Predazzo con tres deportistas.

Llegaron más adelante los discursos protocolarios, iniciados por Giovanni Malagò como presidente del Comité Organizador de estos Juegos, y luego el plato fuerte fue cuando habló Kirsty Coventry. "Sé lo que se siente: mezcla de emoción y nervios. Toda la vida de duro trabajo, madrugones, largas jornadas, sacrificios y contratiempos. Y todo se reduce a esto. Conozco esa sensación cuando te das cuenta de que ya está, de que lo has conseguido", comenzó la dirigente zimbabuense.

"En primer lugar, sentíos orgullosos de lo lejos que habéis llegado y ahora disfrutadlo, disfrutad cada segundo. En dos semanas, nos vais a dar algo realmente especial. Mostraréis lo que significa ser humano, soñar, superar obstáculos, respetarnos unos a otros y cuidarnos unos a otros. Nos mostraréis que la fuerza no solo consiste en ganar, sino también en tener valor, empatía y corazón. No solo crearéis recuerdos increíbles, también alcanzaréis vuestros sueños olímpicos y le enseñaréis al mundo cómo vivir", añadió la presidenta del COI.

"En África, donde yo soy originaria, tenemos una palabra: 'ubuntu'. Significa 'yo soy porque nosotros somos', que elevamos al elevar a los demás y que nuestra fuerza proviene del cuidado mutuo. No importa de dónde vengáis, todos conocemos este espíritu que vive y respira en todas las comunidades. Veo este espíritu con mayor claridad en los JJ.OO.", dijo.

Luego subrayó que es "donde los deportistas de todos los continentes del mundo compiten sin miedo y también se respetan, se apoyan y se inspiran mutuamente". "Nos recuerda que todos estamos conectados, que nuestra fuerza proviene de cómo nos tratamos unos a otros y que lo mejor de la humanidad se encuentra en el coraje, la compasión y la bondad. Así que dejemos que estos Juegos sean una celebración de lo que nos une, de todo lo que nos hace ser humanos. Es la magia de los Juegos, inspirarnos a todos para ser lo mejor que podemos ser todos y todas juntos", zanjó.

Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana, cumplió con lo previsto de declarar inaugurados estos Juegos y, con la idea de tocar fibra sensible, el tenor Andrea Bocelli cantó el aria 'Nessun dorma' de la ópera 'Turandot', de Giacomo Puccini. Así apuró el tramo definitivo de la gala, formando sobre el escenario la paloma como símbolo de paz y con aparición sorpresa de la popular actriz sudafricana Charlize Theron.

Después del enésimo llamamiento al cese de guerras, se desveló el secreto mejor guardado en cada Ceremonia de Inauguración. Entonces, los antiguos esquiadores Alberto Tomba y Deborah Compagnoni encendieron el pebetero milanés en el Arco della Pace y la también esquiadora Sofia Goggia encendió el pebetero de Cortina en la Piazza Angelo Dibona.