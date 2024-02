LeBron James: "Voy a comprometer mi mente, cuerpo y alma para estar en los Juegos"

LOS ANGELES (ESTADOS UNIDOS), 19 Feb. (tca/dpa/EP) -

El alero de Los Angeles Lakers LeBron James aseguró que su deseo este verano es estar con la selección estadounidense en los Juegos Olímpicos de París y que para ello está dispuesto a "comprometer" su "mente, cuerpo y alma" para ayudar a la conquista de una nueva medalla de oro.

"Tal y como están las cosas ahora mismo, estoy lo suficientemente sano como para estar en el equipo y rendir al nivel que quiero rendir. Si estoy comprometido, y lo estoy, con el 'Team USA', entonces voy a comprometer mi mente, cuerpo y alma para estar ahí fuera representando a nuestro país con el máximo respeto y salir a jugar", afirmó James antes de disputar este domingo su vigésimo 'Partido de las Estrellas'.

Además, dejó claro que está "seguro" de que no en esta ocasión no tiene que "llevar la carga". "Nunca he tenido que hacerlo en ninguno de los tres equipos en los que he estado: el de 2004, el de 2008 y el de 2012. Sólo intento hacerlo lo mejor posible y ser lo mejor que puedo en la pista en los minutos que estoy ahí", subrayó.

"Ahora mismo, no estoy seguro de cómo va a ser el equipo al completo, pero por algunos de los nombres que conozco no tengo que sentir ninguna presión al salir ahí fuera como si tuviera que cargar con el equipo", añadió el jugador de 39 años.

Por otro lado, afirmó estar "feliz" en Los Angeles Lakers. "He sido muy feliz siendo un Laker los últimos seis años y espero que siga así", dijo el alero cuando se le preguntó sobre sus planes para el final de su carrera. "Pero no tengo la respuesta de cuánto tiempo será o en qué uniforme estará. Con suerte, serán los Lakers, son una gran organización, pero ya veremos", agregó James, que no esconde que no le quedan "muchas" temporadas en la NBA.