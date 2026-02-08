Lindsey Vonn se cae en el descenso y se despide de los Juegos

Lindsey es trasladada en helicóptero al hospital - Michael Kappeler/dpa

CORTINA D'AMPEZZO (ITALIA), 8 Feb. (dpa/EP) -

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se ha despedido de sus opciones de medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo al caerse a los diez segundos de iniciar este domingo su descenso después de engancharse en una puerta.

La norteamericana, de 41 años y que competía con el ligamento cruzado de la rodilla roto, perdió el control en un salto tras engancharse en la puerta con el brazo izquierdo y cayó violentamente. Inmediatamente se agarró la rodilla izquierda lesionada y gritó de dolor al detenerse. Fue trasladada en helicóptero tras un largo tratamiento in situ.

Tras el incidente, se produjo un silencio atronador en la zona de meta, donde se encontraban espectadores como el rapero Snoop Dogg o el esquiador italiano Alberto Tomba, que había encendido el pebetero olímpico el viernes. Su compañera de equipo Breezy Johnson, actual campeona del mundo, lideraba la carrera en ese momento, cuatro centésimas por delante de la alemana Emma Aicher.

Vonn, dos veces campeona del mundo, ganó el oro en descenso en 2010 y el bronce en 2018, además del bronce en supergigante en 2010. La temporada pasada salió de su retirada con una rodilla derecha parcialmente artificial, con el objetivo de conseguir más gloria olímpica en la pista Olimpia delle Tofane, donde ha ganado 12 de sus 84 carreras de la Copa del Mundo.

Lideraba la clasificación de descenso de esta temporada con dos victorias y podios en las otras tres carreras, antes de lesionarse la rodilla hace nueve días en una caída en el descenso de Crans-Montana. Aun así, decidió competir en los Juegos Olímpicos y quedó tercera en la última sesión de entrenamiento del sábado, compitiendo con una rodillera.

Vonn debutó en los Juegos en Turín 2006. Hace veinte años, Vonn compitió con una cadera muy magullada tras una caída en un entrenamiento, tras la cual fue trasladada en helicóptero al hospital, y consiguió terminar entre las diez primeras en descenso y supergigante, recibiendo el Premio al Espíritu Olímpico del equipo estadounidense por su valentía.

En los Juegos de 2010 en Vancouver, su participación estuvo en peligro cuando sufrió contusiones en la espinilla, pero las desafió para conseguir el oro en descenso, que hasta ahora sigue siendo su único título olímpico, además del bronce en supergigante. Cuatro años más tarde, parecía decidida a competir en Sochi 2014 a pesar de una rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla, pero tuvo que cancelar su participación cuando se descubrió que el ligamento estaba completamente roto unas semanas antes de los Juegos.