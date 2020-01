María Costa y Ot Ferrer, oro y bronce en esquí de montaña en Lausana 2020

Actualizado 13/01/2020 20:11:44 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española María Costa ha conseguido este lunes la medalla de oro en la modalidad sprint, primera presea olímpica de la historia del esquí de montaña, en la cuarta jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud que se están celebrando en Lausana (Suiza), mientras que Ot Ferrer se ha colgado un bronce en la misma modalidad.

En la estación de Villar sur Ollon, Costa firmó una competición perfecta, con una buena vuelta de clasificación, con el noveno mejor tiempo. En cuartos de final, fue primera, lo mismi que en la manga de semifinales. Su tiempo de 3:22.45 en la final le valió para lograr la medalla de oro.

Así, consigue la primera para en la historia de España en el año de debut de este deporte en unos Juegos Olímpicos. Por su parte, Ares Torra cerró el 'Top 10' en una prueba en la que la italiana Silvia Berra fue segunda y la francesa Margo Ravinel, tercera.

Mientras, Ferrer llegó a la ronda final y se colgó el bronce, que se suma a su diploma -quinto puesto- en la individual. "Me he resbalado nada más salir, me he chocado con uno de los palos... pero al final he conseguido salvarlo", explicó. Además, Marc Ràdua consiguió el diploma olímpico al ser quinto.

El técnico de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Javier Argüelles, se mostró muy satisfecho con los resultados de sus pupilos. "Los cuatro han llevado a cabo una competición de exhibición, muy luchada, con inteligencia táctica y técnica, con buenas transiciones y una potente lucha en el cuerpo a cuerpo", subrayó.

Este martes, a partir de las 11.00 horas, comenzará la tercera y última prueba de esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Lausana, en la que competirán como un único equipo los cuatro seleccionados.