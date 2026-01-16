Más de 1,5 millones de personas se inscriben en solo 24 horas para el sorteo de entradas de Los Ángeles 2028

Archivo - Reynold Hoover, gerente general de LA28. - Europa Press/Contacto/Cao Can - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 confirmó este jueves que más de 1,5 millones de personas ya se habían registrado durante las primeras 24 horas de inscripción para el sorteo de entradas para ver sus competiciones.

"No te pierdas la oportunidad de presenciar cada momento épico. Regístrate en el sorteo antes del 18 de marzo de 2026 para tener la oportunidad de participar en el primer sorteo y en la preventa para residentes locales de Los Ángeles y Oklahoma City", subrayó el comité en la red social X tras haber informado de su alta cifra de inscritos.

En su página web, los organizadores de LA28 detallaron el registro. "Es el primer paso para tener la oportunidad de recibir un horario asignado para comprar entradas. Una vez registrados, los usuarios participarán en un sorteo de entradas que asignará aleatoriamente horarios para la compra de entradas a lo largo de varias fases futuras", indicó la nota oficial.

En la víspera de abrir el proceso de inscripción, en el LA Memorial Coliseum se reunieron más de 300 deportistas representando a 28 ediciones distintas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos desde 1960, "con el objetivo de seguir construyendo unos Juegos centrados en los deportistas".

El gerente general de LA28, Reynold Hoover, afirmó que "LA28 está listo para dar la bienvenida al mundo y a los deportistas más espectaculares de todos los rincones del planeta para lo que serán los mejores Juegos de la historia".

"Una entrada para los Juegos es mucho más que un asiento en las gradas. Es una oportunidad de presenciar la Historia y formar parte de momentos impresionantes en los que celebramos lo mejor de la Humanidad y vivimos la unidad a través del poder del deporte", concluyó Hoover en ese evento.