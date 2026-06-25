Más de 2.600 millones de personas siguieron los Juegos de invierno de Milán-Cortina. - COI

LAUSANA (SUIZA), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 tuvieron una audiencia estimada de 2.600 millones de espectadores en todo el mundo, según revela un estudio presentado este jueves durante la 146 Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) en la localidad suiza de Lausana.

Este impacto reafirma la "vigencia" y el "atractivo universal" del movimiento olímpico y establece nuevos estándares de participación e interactividad por parte de los aficionados a nivel internacional, subrayó el COI.

El análisis destaca una transformación digital sin precedentes en la forma en que el público consume el evento, donde las plataformas digitales jugaron un papel importante, ya que un 17 por ciento de los espectadores siguieron las competiciones exclusivamente por canales digitales, frente al 11 por ciento registrado en Pekín 2022.

Por su parte, el 60 por ciento optó por un consumo híbrido multiplataforma. Asimismo, el promedio de tiempo dedicado a ver las transmisiones de televisión tradicional creció hasta las 6,9 horas por espectador, superando las cifras de las citas previas de Pekín (6,1) en 2022 y PyeongChang (5,6) en 2018.

Ante estos datos, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, subrayó el "atractivo mundial duradero de los Juegos Olímpicos" y su capacidad única para "unir a los pueblos" a través del deporte "como pocos otros eventos".

El impacto en el entorno digital y las redes sociales también alcanzó máximos históricos, con una estimación de 110.000 millones de interacciones a nivel global entre canales oficiales, medios de comunicación y público general, multiplicando por cuatro el volumen de búsquedas en internet respecto a ediciones invernales anteriores.

Por su parte, los canales propios del COI duplicaron sus registros de tráfico hasta alcanzar los 133 millones de usuarios únicos mensuales en su web y aplicación oficial, logrando disparar las interacciones de sus redes de los 3.200 millones previos a un récord de 12.700 millones de interacciones acumuladas.

Asimismo, la cita italiana congregó a más de 5,4 millones de visitantes repartidos entre las sedes de competición, las áreas públicas de recreación y el recorrido de la antorcha olímpica, arrojando unos índices de satisfacción sobresalientes en los que el 85 por ciento de los asistentes calificó su experiencia como "buena" o "excelente".

Este entusiasmo también se trasladó a los protagonistas de la cita, ya que nueve de cada diez deportistas encuestados aseguraron que su participación en Milán-Cortina 2026 figurará entre los momentos más memorables de sus respectivas trayectorias deportivas.