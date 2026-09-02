El medallero español en Taranto 2026 crece con dobletes de Alba Petisco en gimnasia y Marcos Ruiz en halterofilia

Marcos Ruiz, durante los XX Juegos Mediterráneos de 2026. - NACHO CASARES

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta española Alba Petisco, con dos platas en artística, y su compatriota halterófilo Marcos Ruiz, con un oro y una plata, han hecho crecer este miércoles el medallero de la delegación de España en los XX Juegos Mediterráneos de 2026, que se están disputando en la ciudad de Tarento (Italia).

En el Grottaglie Sports Hall, Petisco conquistó la primera de esas dos platas en la barra de equilibrio gracias a 13.200 puntos, a razón de 7.700 en ejecución y 5.500 de dificultad. El oro se lo llevó la argelina Kaylia Nemour (13.300) y el bronce fue para la italiana Eleonora Calaciura (12.900); la también española Aitana Pacheco acabó séptima (11.800).

Y poco después, Petisco logró el doblete con su segunda posición en el suelo gracias a 13.200 puntos, a razón de 7.900 por ejecución y 5.300 por dificultad. El oro fue para la italiana Benedetta Gava (13.300) y el bronce para su compatriota Emma Fioravanti (12.800), quien finalmente evitó que la también española Marina Escudero subiera al podio (12.700).

Mientras tanto, en la final masculina del caballo con arcos, Ignacio Yockers dio el oro a España con 14.250 puntos en su ejercicio, a razón de 8.650 por ejecución y 5.600 por dificultad; el egipcio Omar Elshobki ató la plata con 13.950 y el turco Ferhat Arican ganó el bronce con 13.750.

Por otra parte, en San Giorgio Jonico, Marcos Ruiz en su categoría de 110 kg puso el cierre a la halterofilia española en Taranto 2026. Y lo hizo colgándose el oro en arrancada, con 185 kg levantados por delante del tunecino Aymen Bacha (176 kg) y del italiano Simone Karol Abati (175 kg).

Luego Ruiz redondeó su doblete en el Palazzetto dello Sport con una plata en la prueba de dos tiempos, tras haber levantado 208 kg y quedar con ello por detrás del campeón argelino Aymen Touairi (209 kg), relegando al sirio Hamza Alasad Hallak (191 kg) a la medalla de bronce.

Además, en atletismo, Laura Redondo alcanzó 67,82 metros en su mejor intento durante la final femenina del lanzamiento de martillo y consiguió la plata por detrás de la italiana Sara Fantini, quien estableció un nuevo récord de los campeonatos en 73,03 metros; el bronce fue para la argelina Zahra Tatar gracias a su mejor tiro de 66,88 metros.

Por último, en lo que respecta a la cosecha de la delegación española, Luis Cabarcos culminó con bronce su desempeño en la modalidad de 'street' del skateboarding; sus 157.68 puntos le valieron esa tercera posición, por detrás de los franceses Joseph Garbaccio (170.31) y Max Berguin (159.28).