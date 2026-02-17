Oriol Cardona: "Si no gestionara la presión bien, no debería estar en Milán-Cortina"

Archivo - Oriol Cardona, durante una competición. - LIQEN STUDIO - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El esquiador español Oriol Cardona ha subrayado que él "no debería" competir durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 "si no gestionara la presión bien", pues a su juicio "para ser deportista hay que afrontar muchas situaciones" y también "hay muchos factores que hay que tener en cuenta" en el esquí de montaña.

"Para ser deportista hay que afrontar muchas situaciones y hay muchos factores que hay que tener en cuenta y hay que saber gestionar. Uno de ellos es la presión; y si no la gestionara bien, no debería estar aquí. Por lo que es una cosa que he ido trabajando estos últimos años y he intentado convertir esta presión en motivación para poder dar un poco más de mí en el día de la carrera", afirmó Cardona este martes en una rueda de prensa facilitada por el Comité Olímpico Español (COE).

"La presión en sí no es que la haya trabajado mucho, pero sí que intento focalizarme en los entrenos del día a día y en los pequeños objetivos que he ido teniendo, como han sido las primeras Copas del Mundo. Y ahora, en los días previos, pues no sabría decir el qué. O sea, intentar no pensar mucho, pensar lo justo en la competición como para no darle demasiadas vueltas a la cabeza. Y nada, ser consciente de que al final no deja de ser una carrera, otra más de las tantas que hemos ido haciendo. Y que estoy fuerte, que se me ve bien y ya está", explicó Cardona.

Luego dijo que estos JJ.OO. "para todos" son "una experiencia nueva" y que están "intentando aprovechar estos días y vivirlo al máximo". "Es una pena que las Villas Olímpicas estén tan separadas y que aquí solo ya quedemos los de esquí de montaña. Pero aun así el ambiente es increíble y poder vivirlo en primera persona es un sueño para todos nosotros. Al final sí que competimos contra todos los que hemos visto competir en estos últimos años", aseveró el esquiador de Bañolas.

También fue preguntado por el formato de su prueba en estos JJ.OO. "No creo que cambie tanto, la verdad. Entre 'semis' y final hay el mismo descanso que hay normalmente y sí que evidentemente puede haber sorpresas, pero creo que todos los atletas que estamos aquí hemos entrenado específicamente. Así que esto no va a pillar por sorpresa a nadie y todo el mundo lo habrá entrenado", avisó el deportista catalán.

Por otra parte, habló sobre referencias como Kilian Jornet, que ayuda a su propio 'staff' técnico. "Yo cuando empecé, evidentemente estaba Kilian en ese momento ganando todas las carreras de Copa del Mundo y ha sido un referente. Y yo pondría a Kilian y a Robert Antonioli, que también es de la misma quinta y también era su rival en ese momento. Son dos figuras históricas del esquí de montaña", destacó Cardona.

"Kilian es una persona que no solo es buen deportista, sino que además se interesa por el rendimiento físico. Y en cuanto a conocimiento tanto de su cuerpo como de los métodos, es una persona muy inteligente que sabe muchísimo. Evidentemente su incorporación en el equipo nos ha aportado todo este conocimiento que él tiene de primera persona, de haberlo experimentado en sí mismo. Se compenetra muy bien con Víctor [López] y con Andrés [Arroyo], ya que los tres en conjunto hablan de qué 'entrenos' son mejores o son peores para mí y ellos tres a la vez definen la estrategia de la temporada y de los 'entrenos'", agregó Cardona.

"En cuanto a táctica y en mentalidad competitiva y deportiva para mí es un genio y es un referente también en ese aspecto, que es una persona muy competitiva y que las veces que he entrenado con él siempre han sido minicompeticiones y yo he crecido así y esto es lo que he trasladado un poco a la competición", se refirió nuevamente a Kilian Jornet.

Además, Cardona habló sobre la posibilidad de hacer buenos resultados por parte suya y de sus compatriotas. "Yo creo que todos tenemos opciones reales de subir al podio y será una batalla muy interesante de ver porque al final puede haber sorpresas y cualquier cosa puede pasar", indicó.

"No me preocupa mucho nada, pero sí que los sitios más problemáticos para mí creo que son las transiciones, que es donde nos vamos a exprimir mucho. Cuando llevas el cuerpo al límite, hacer las transiciones de manera correcta y rápida pues a veces cuesta y es donde no se gana, pero se puede perder una carrera. Es donde creo que hay que centrarse e intentar ser ágil e ir bien de coordinación para hacer los movimientos correctos y sacar adelante transiciones no muy rápidas, pero sí correctas", añadió.

"Creo que será un poco la clave porque de forma física todo el mundo estará fuerte, todo el mundo va a andar y en ese aspecto creo que es lo más importante. No habrá sorpresas, no habrá fallos, pero sí que en las transiciones es donde puede haber más", insistió sobre el circuito.

"Sacar la plaza ya el año pasado nos ha dado un poco la tranquilidad y el posicionamiento de poder preparar bien esta temporada con el único objetivo que son los Juegos, sin tener que preocuparnos para estar fuerte en diciembre para ganar la plaza. Y esto nos ha dado un poco de ventaja para poder llegar en plena forma en esta temporada", comentó.

"Ha sido un año duro de muchas horas, más horas de lo habitual, más intensidad y más entrenamientos específicos. Y sí que el objetivo era llegar fuerte ya al bloque de Copas del Mundo que había de Andorra y Boí Taüll, para luego ya afinar muy poco de cara a los Juegos que quedaban tres semanas entre la última Copa del Mundo y los Juegos", concluyó.