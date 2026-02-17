Ot Ferrer: "Nuestro formato es un poco distinto a lo que estamos habituados"

Archivo - Ot Ferrer, durante una competición. - Trinadh Rakesh / DPPI / AFP7 / Europa Press

El esquiador española Ot Ferrer ha advertido que el "formato" para su competición en los Juegos Olímpicos de Invierno "es un poco distinto" a lo que él y su compatriota María Costa están "habituados", de cara a una cita del esprint en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 que "será solo cuartos, semis y final".

"En nuestro formato, que solo competimos María y yo el esprint, al final solo son 18 deportistas, que es un poco distinto a lo que estamos habituados. Normalmente hacemos 'qualys', cuartos, semis y final, y aquí será solo cuartos, semis y final, así que será un poco distinto, que es algo con lo que también pueden salir sorpresas y también nos gusta", dijo Ferrer este martes durante una rueda de prensa desde Italia.

En una charla facilitada por el Comité Olímpico Español (COE), Ferrer recordó la influencia de Kilian Jornet y otras figuras como referencia. "Cuando yo entré en el equipo, Kilian ya se iba. Así que sí que Kilian es un referente muy grande de este deporte para todos nosotros; pero cuando yo empecé a competir, nuestros referentes son más el mismo Oriol, que al final es quien nos ha mostrado a nosotros que se pueden ganar Copas del Mundo en disciplinas olímpicas", aludió a su compatriota Oriol Cardona.

"Para mí, los rivales están ahí a la izquierda del todo", señalo a su compatriota. "Oriol creo que es uno de los rivales y también los franceses y los suizos. Creo que hay siete u ocho corredores que estarán ahí para luchar por las medallas y que serán los mejores", avisó al respecto.

"Hoy sí ha sido la primera toma de contacto con lo que es un poco la pista, con cómo ha estado la nieve y eso. Hoy la importancia era rodar un poco las piernas después del viaje de ayer y hacer suave, así que tampoco nos hemos exprimido mucho. Con ganas de mañana, que sí que haremos un poco más de intensidad, ver qué tal responde el cuerpo. Pero yo creo que tal y como vengan los entrenamientos, va a responder bien", vaticinó Ferrer.

"En la preparación para mí, personalmente, primero lo que era bastante importante era la clasificación, que estaba muy reñida con Iñigo, nuestro compañero", se refirió a Martínez de Albornoz. "Y ha sido un poco distinta por ejemplo con Oriol [Cardona] y Ana [Alonso], que ya tenían la plaza. Al final hasta diciembre la importancia era eso. Y una vez hemos conseguido la plaza, el objetivo era tener dos meses para intentar poner la forma al máximo posible", zanjó Ferrer sobre su puesta a punto para estos JJ.OO.