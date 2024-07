Ray Zapata: "La gente no sabe de dónde vengo, cómo me crié y todas las carencias que tuve"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gimnasta español Ray Zapata considera que "la gente no sabe" de dónde viene, "cómo" se crió y "todas las carencias" que tuvo antes de convertirse en medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y por ello llega a París después de "disfrutar" el proceso de clasificación y "más confiado" de lograr un buen resultado.

"La gente no sabe de dónde vengo, cómo me crié y todas las carencias que tuve. Más adelante espero que puedan conocerlo, pero la verdad es que estoy contento y orgulloso de por lo menos haberles dado un techo a mis hijos", declaró Ray Zapata en una entrevista con Europa Press tras la presentación del equipo Toyota del que forma parte.

El español admitió que después de su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio no paró de moverse y no se fue de vacaciones. "Estuve moviéndome, hablando con empresas, buscando un apoyo económico", apuntó el deportista, que criticó que en París su familia no podrá estar junto a él "por un tema económico".

"Me parece exagerada la cantidad de dinero que hay que pagar para que un familiar vaya a verte a los Juegos Olímpicos, en este caso mi mujer tendría que irse fuera de París para tener que venir con un coche con los dos niños, y eso es una cantidad de dinero que me da pena, no estoy de acuerdo", lamentó, al tiempo que afirmó que le encantaría que pudiera venir su familia.

"Sería para mí una gran ilusión, incluso que vinieran mi madre y mis hermanas, pero es una cantidad de dinero que no me puedo permitir. Aprovecharé para inspirarme y motivarme con la afición española que esté allí", zanjó. Zapata no olvida que es "bastante importante" el apoyo de las grandes empresas que apoyan el deporte, "independientemente de que consigas un resultado u otro".

El gimnasta, ya clasificado para la final olímpica de suelo, reconoce que llegar con la medalla de Tokio le da "confianza" y que "la mayor diferencia con respecto" a hace tres años es que ahora ha "disfrutado", a pesar de que ha sido "corta" la preparación. "No pierdo nada, por lo tanto llego más confiado, y con más ganas. Siempre intentas llegar con el objetivo de superarte a ti mismo, y por supuesto voy a luchar por estar en lo más alto", advirtió antes de viajar a París.

El deportista sigue preparando el aparato de caballo de salto, en el que cree que puede clasificarse para la final, e incluso hay posibilidades de medallas, "tal altas" como en suelo. "Ya he conseguido una medalla olímpica, he conseguido ir a unos Juegos Olímpicos, siempre me he puesto objetivos ambiciosos y siempre que me los he puesto, los he conseguido. Esta vez yo creo que también será posible", recordó.

Sus ejercicios le exigen "todos los días estar a ese rendimiento full, siempre explosivo, fuerte y rápido" y tampoco se mostró preocupado por la lesión muscular en el gemelo a principios de año que frenó algo su preparación para los Juegos. "Dentro de lo malo, me pasó en un rango de fechas bueno. Si me hubiera ocurrido ahora, por supuesto no podría contar con ir a mis terceros Juegos Olímpicos, por tanto creo que ha sido un privilegiado y me lo tomé a bien", declaró.

También explicó que durante ese tiempo de lesión, siguió entrenando la parte psicológica, la nutrición y el entrenamiento físico, lo que le permitió volver sin perder tanto, y le ha ayudado a estar otra vez a su nivel, "disfrutando".