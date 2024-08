Ray Zapata: "He cometido error y no me han robado"

"Ha sido muy difícil conseguir este diploma, hace dos meses estaba con una bota puesta", subrayó el subcampeón olímpico en Tokyo 2020

PARÍS, 3 Ago. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Gaspar Díez) -

El gimnasta español de origen dominicano Rayderley 'Ray' Zapata destacó que ha sido "muy difícil" conseguir el diploma olímpico en la final del suelo de los Juegos de Paris 2024, después de un ciclo en el que ha arrastrado accidentes y lesiones que le han apartado del podio al que se subió en Tokio.

"Me han avisado de que la gente en España está enfadada por la puntuación, pero igual que en Tokio sí que estaba enfadado porque la puntuación no había sido justa porque debería haber sido primero, en esta ocasión la puntuación ha estado bien. He cometido un error", admitió el pupilo de Benjamín Bango.

Zapata relató así su versión de los hechos. En la segunda serie, cayó muy agachado, le 'ventilaron' el enlace del salto, "que es una décima de puntuación más", aparte de la penalización de tres décimas y una 'extra' por la salida de su pie izquierdo del tapiz, con lo que se le fue medio punto y, con ello, el podio.

Al ya ex subcampeón olímpico le 'castigó' también el salir el primero pese a haber logrado la tercera mejor nota en la calificación. "Es por sorteo", explicó el menudo gimnasta español, quien consideró que era el punto de referencia para la puntuación del resto de sus rivales en la final.

"Personalmente, creo que está bien, yo estoy muy contento con lo que he hecho. Hace dos meses estaba con una bota puesta y a día de hoy estoy aquí en una final olímpica. Preparar unos Juegos y estar en una final olímpica con tan solo dos meses es bastante complejo, pero he creído en mí y me llevo un diploma olímpico", subrayó.

Zapata insistió en que la valoración de los jueces fue correcta. "Según lo que yo recuerdo, porque cuando termino el ejercicio normalmente tengo una valoración global. No me acuerdo mucho de lo que estoy haciendo porque es hacer serie, borrar, hacer serie, borrar. No puedo decir que me han robado, no, no", subrayó.

Para Zapata 'clavó' las series, y si hubiera hecho bien la segunda, un poco más incorporado, el resultado habría sido "muy diferente". "Los gimnastas me miran y dicen 'éste clava, éste clava los saltos'. Tres Juegos ya, dos finales y una medalla. ¿Retos? Yo voy a seguir", aseguró.

Zapata dijo que ha superado sus objetivos de niño pequeño, cuando pasaba hambre y soñó con ir a unos Juegos Olímpicos. "Y llevo tres Juegos, una medalla olímpica y un diploma olímpico. Guau. Que no haya salido en esta ocasión es jodido, es muy jodido", lamentó.

"ANTES VENÍAMOS A PARTICIPAR"

En cambio, celebró que los gimnastas españoles antes llegaban a los Juegos Olímpicos "a participar" y ahora, a luchar por finales. "Ya hemos cambiado la mentalidad y estamos avanzando, un paso más adelante. Yo creo que los Juegos de Los Ángeles van a ser muy buenos", pronosticó.

Ahora Zapata descansará, se recuperará de las lesiones y se tomará una cerveza en París. "Yo he luchado lo máximo posible. Tenía muy claro que quería estar en esa final olímpica. Lo he conseguido. La gimnasia española está en auge, pero que flipas. Hay mucho talento, mucha garra, muchas ganas", destacó.

En este sentido, agradeció las ayudas, pero pidió más para no detener este progreso. "Se ha visto que con toda esa inversión que se ha hecho en el deporte hemos conseguido mejores resultados. Finales en Mundiales, en Europeos y que seguimos peleando. Y yo estoy aquí, pero dentro de poco habrá más gente", auguró.

Ray fue noveno del mundo hace un año a 0,034 puntos de estar en la final y, por ello, reclamó más atención a los medios. "Nadie lo vio. Sin embargo, cuando entro en la final dicen que estás. Siempre he estado peleando. Que no se han conseguido. No, pero no he estado lejos en ningún momento", reivindicó.

Y Ray sigue siendo un referente en el que se reflejan las nuevas hornadas. "Hay que apoyar más y creer más en el deportista español, no podemos hundirnos porque los titulares son, a veces, muy feos. En esta ocasión no ha podido ser, se dice que he fallado, otro diploma más para España. Y ha sido muy difícil, la gente lo está intentando con todo el corazón y hay que aplaudirlo", solicitó.

Tras el diploma Ray anunció que hará un directo en las redes sociales, esas que ha dejado abandonadas en las semanas previas a París para lograr un podio que no fue. Y en ese directo dirá que todo está bien, que está contento con el resultado, aunque podría haber salido mejor.

"He presentado mi hijo a la familia gimnástica. Mis hijos me han visto competir en unos Juegos Olímpicos. Eso es brutal. ¿Que me vean ganando una medalla olímpica? Bueno, tenemos tiempo todavía", dijo apuntando ya a Los Ángeles 2028.