Las 'RedSticks' dicen adiós a Paris 2024

Las 'RedSticks' se despiden de París

La selección femenina de hockey sobre hierba cae por 2-0 ante una sólida Bélgica y se quedan sin entrar en las semifinales

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La selección española femenina de hockey sobre hierba se despidió este lunes de su andadura en los Juegos Olímpicos de París después de perder en los cuartos de final por 2-0 ante una sólida Bélgica que supo controlar bien el partido y que volvió a dejar fuera de la lucha por las medallas a las 'RedSticks'

Las españoles chocaron de una vez más con su 'muro' olímpico, el mismo que no pudieron superar ni en Río de Janeiro en 2016 ni en Tokio en 2021, quedándose sin emular a los 'RedSticks' y sin poder entrar en una pelea por las medallas en la que no están desde Sydney 2000 cuando fueron cuartas.

Todo después de un partido en el que el combinado que dirige Carlos García Cuenca apenas pudo inquietar a la actual subcampeona de Europa, firme atrás, que concedió poco y que además aprovechó una superioridad para dar un 'zarpazo' en el último cuarto que no encontró respuesta pese a que quedaba mucho partido.

No fue seguramente el mejor choque en el evento de las 'RedSticks', que llegaban animadas a este cruce decisivo, pero que esta vez no estuvieron tan incisivas a nivel ofensivo. Sólo gozaron de dos 'penalti corner', uno de ellos en el arranque del primer cuarto y que no tuvo la mejor de las ejecuciones.

Bélgica apretó desde el inicio y controló el partido. Sin embargo, Clara Pérez continuó con su extraordinario nivel en estos Juegos y con sus acciones evitó que la número tres del ranking pudiese adelantarse en el marcador. Arriba, la firmeza defensiva belga se impuso a las acciones ofensiva de una España que ni siquiera pudo aprovechar dos superioridades.

Todo llegó igualado al descanso, tras el cual el choque no varió demasiado. Las 'RedSticks' no aprovecharon su segundo 'penalti corner' y Clara Pérez volvió a dejar muestras de su calidad para mantener el 0-0 hasta los últimos decisivos 15 minutos de este cuarto de final y donde el sueño español se acabó.

Xantal Giné vio una tarjeta verde y esa inferioridad le costó cara a España porque Delphine-Daphne Marien se adelantó a María López para enviar al fondo de la portería una internada por el flanco derecho del ataque de Bélgica al inicio del periodo. En busca de la reacción y tras recuperar a Ginté, llegó el definitivo 2-0, con una excelsa ejecución de un 'penalti corner' de Charlotte Englebert.

Quedaba mucho tiempo y las 'RedSticks' no se rindieron, pero no lograron inquietar demasiado a la actual subcampeona de Europa, ni siquiera cuando Carlos García Cuenca retiró a su guardameta. Bélgica controló la situación y se llevó el billete a las semifinales el día en el que Beatriz Pérez batió el récord de internacionalidades con 267, superando las 266 de 'Gigi' Oliva y Rocío Ybarra.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BÉLGICA, 2 - ESPAÑA, 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.

BÉLGICA: D'Hooghe (P), Marien, Englebert, Vandermeiren, Puvrez, Struijk, Gerniers, Vanden Borre, Hillewaert, Ballenghien, Brasseur, Rasir, White, Blockmans, Nelen y Belis.

ESPAÑA: Clara Pérez (P), Amundson, Giné, L.Barrios, López, Strappato, Jiménez, Torres-Quevedo, Blanca Pérez, Álvarez, Segú, Beatriz Pérez, García, S.Barrios, Iglesias y Riera.

--GOLES.

1-0, minuto 46. Marien.

2-0, minuto 49. Englebert, de penalti corner.

--ESTADIO: Yves-du-Manour.