Santi Aldama: "Me debo al equipo y España ha merecido ganar"

VALENCIA, 7 Jul.

El jugador de baloncesto español Santi Aldama aseguró tras lograr el billete a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, con la victoria sobre Bahamas (86-78) en la final del Preolímpico de Valencia, que pese a ser designado mejor jugador del torneo él se "debe" al equipo, que cree que mereció el triunfo y la clasificación.

"Me debo al equipo y España ha merecido ganar, y ahora empieza todo. Tenemos un grupo muy difícil, son unos Juegos y serán todos los partidos duros. Tenemos que aprovechar este Preolímpico para seguir creciendo como equipo y ahora coger fuerzas", aseguró el 'MVP' del torneo en rueda de prensa, tras la final.

En ella aseguró estar "muy orgulloso" del equipo. "Tuvimos una preparación corta y hemos jugado un torneo muy complicado. Hemos jugado dos partidos seguidos, algo complicado. Simplemente, con la experiencia del año pasado, espero seguir aportando a este equipo", manifestó.

Y lo hará en Paris 2024, cita importante para los Aldama dado que el padri del interior canario, Santiago Aldama, ya jugó los Juegos de Barcelona 1992. Se cierra el círculo. "No he podido hablar con él todavía pero lo hemos hablado antes muchas veces. Jugar unos Juegos fue mi primer sueño desde niño, porque me contaba historias", reconoció.

"Cuando empecé a jugar, decía que quería jugar unos Juegos por el orgullo que tengo de vestir esta camiseta y porque jugar con España unos Juegos es lo máximo. Y seguir los pasos de mi padre me hace mucha ilusión. Y por cómo lo hemos conseguido, ha sido muy bonito", se sinceró el jugador de los Memphis Grizzlies.

Por otro lado, sobre la celebración del equipo, en particular, con un Rudy Fernández que jugará sus sextos Juegos Olímpicos, aseguró que fue algo "emotivo". "Rudy jugará sus sextos Juegos, para muchos serán los primeros. Y querer estar ahí habla mucho de él. Han hecho un gran trabajo los veteranos, pero Rudy en particular nos ha inculcado a los nuevos cómo se juega. Y el buen rollo que hay fuera de la pista es en gran parte gracias a él. Me ha emocionado verle así y es muy emotivo poder verle en unos sextos Juegos Olímpicos", manifestó.