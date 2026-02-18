Shiffrin acaba en el eslalon con su mala racha olímpica

La esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - Europa Press/Contacto/Erich Schlegel

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La laureada esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin puso fin a su sequía olímpica con la conquista este miércoles de la medalla de oro en el eslalon de los Juegos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), mientras que la española Arrieta Rodríguez rozó el 'Top 30' con el puesto 33.

Shiffrin, histórica 108 veces ganadora en la Copa del Mundo, 71 de ellas en la disciplina más técnica del esquí alpino, sumó sin embargo tan solo su cuarto metal en unos Juegos, tercero dorado tras el del eslalon en 2014 y el gigante de 2018. La plata de la combinada en Pyeongchang (Corea del Sur) hace ocho años completaba su palmarés.

Sin embargo, la laureada esquiadora americana se marchó de vació hace cuatro años y llevaba un total de ocho carreras olímpicas sin poder subir al podio. Las seis en las que compitió en Pekín en 2022 y las dos que había disputado en estos Juegos, donde fue cuarta en la combinada por equipos junto a Breezy Johnson y fallando precisamente en el eslalon y undécima en el gigante.

Pero esta vez, Shiffrin no falló y dominó su modalidad preferida de principio a fin, en la que este año en Copa del Mundo había sumado siete triunfos y un segundo puesto, siendo la mejor en la primera manga con un tiempo de 47.13, 82 centésimas mejor que la alemana Lena Dürr y un segundo más rápido que la noruega Cornelia Oehlund.

La estadounidense, la última de las favoritas en bajar, no acusó la presión y firmó una gran segunda bajada, donde marcó el segundo mejor tiempo, 51.97, para hacerse con el oro con un crono global de 1:39.10, segundo y medio mejor que el de la suiza Camille Rast, actual campeona del mundo de eslalon, con la noruega Anna Swenn Larsson quedándose el bronce. Dürr y Oehlund no pudieron acabar este segundo descenso.

La prueba tuvo también participación española en la figura de la joven Arrieta Rodríguez, de 23 años y debutante en unos Juegos Olímpicos de Invierno. La de San Sebastián finalizó su primera bajada con el trigesimonoveno mejor tiempo con 51.19, pero mejoró en la segunda para remontar algunas posiciones y cerrar su debut olímpico en el puesto 33 (1:46.83), a casi segundo y medio del 'Top 30'.