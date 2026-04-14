El suizo Fischer admite haber acudido a los Juegos de Invierno en 2022 con certificado COVID falso

Archivo - El seleccionador suizo de hockey sobre hielo, Patrick Fischer. - Matthias Balk/dpa - Archivo

BERLÍN, 14 Abr. (dpa/EP) -

El seleccionador suizo de hockey sobre hielo, Patrick Fischer, ha admitido que acudió a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín (China) con un certificado de vacunación contra el coronavirus falso, pero no se enfrentará a ninguna sanción por parte de la federación de su país.

Fischer, que dejará su cargo al frente de la selección suiza tras el Mundial que se celebrará el próximo mes en Zúrich y Friburgo, hizo pública su confesión este lunes afirmando que se encontraba en "una situación personal excepcional" porque no se quería vacunar. "Al mismo tiempo, no quería defraudar al equipo en los Juegos Olímpicos", reconoció.

"Antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, entré en China utilizando un certificado de vacunación contra la COVID-19 no válido. La Federación Suiza de Hockey sobre Hielo, el Comité Olímpico Suizo y mis allegados no tenían conocimiento de ello", declaró Fischer en un comunicado emitido por la federación.

El suizo indicó que cometió "un grave error" al tomar tal decisión y asume "toda la responsabilidad" de su infracción durante unos Juegos que se celebraron bajo estrictas normas contra el coronavirus para evitar su propagación.

La Federación Suiza de Hockey sobre Hielo declaró que no impondría sanciones porque Fischer fue condenado en el caso a título personal en 2023 y ha asumido todas las consecuencias de sus actos.

"Hemos tomado nota de ello y felicitamos a Patrick Fischer por hacer público el asunto y admitir claramente su error. Esto demuestra responsabilidad personal y carácter... Por lo que a nosotros respecta, el asunto queda ahora cerrado", señaló el presidente de la federación, Urs Kessler.