Trump felicita al COI por su decisión de "prohibir la participación de hombres en los deportes femeninos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto

"Esto sucede gracias a mi contundente orden ejecutiva"

WASHINGTON, 27 Mar. (dpa/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado al Comité Olímpico Internacional (COI) por su decisión de prohibir que las mujeres transgénero compitan en la categoría femenina a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y cree que esta ha sido posible gracias a su "contundente orden ejecutiva".

"Felicidades al Comité Olímpico Internacional por su decisión de prohibir la participación de hombres en los deportes femeninos. ¡Esto solo está sucediendo gracias a mi contundente orden ejecutiva, que defiende a las mujeres y las niñas!", declaró el mandatario norteamericano en la plataforma Truth Social.

El jueves, el COI anunció una nueva política sobre la protección de la categoría femenina en el deporte olímpico que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que no tendrá carácter retroactivo, y que prohibirá a las mujeres transgénero competir en categorías femeninas, todo para "proteger la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina".

Todas las deportistas que deseen competir en los Juegos a partir de Los Ángeles 2028 deberán superar una prueba genética SYR única en la vida para poder optar a la categoría femenina. La norma está en consonancia con una orden ejecutiva de Trump de febrero de 2025 sobre las mujeres transgénero en los eventos deportivos femeninos.

La decisión del COI se produjo tras un proceso de revisión de sus normas de género que se inició después de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde las boxeadoras Imane Khelif, de Argelia, y Lin Yu-ting, de Taiwán, ganaron medallas de oro un año después de haber sido descalificadas de los Mundiales por supuestamente no superar las pruebas de elegibilidad. El COI afirmó en aquel momento que Khelif y Lin podían competir porque habían nacido y se identificaban como mujeres.