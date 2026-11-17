Presentación de las Premier Padel Finals 2026 en el Saló de Cent del Ajuntament de Barcelona - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha destacado este martes el impulso a la proyección internacional de la ciudad que supone la celebración por tercer año consecutivo de las Qatar Airways Premier Padel Finals en el Palau Sant Jordi, un torneo que reunirá del 10 al 13 de diciembre a las ocho mejores parejas masculinas y femeninas del circuito mundial y que en su edición de 2025 superó los 50.000 espectadores presenciales procedentes de 86 países.

El concejal de Deportes del consistorio barcelonés, David Escudé, ha celebrado la continuidad de esta cita deportiva en la capital catalana. "Que Barcelona vuelva a acoger las Qatar Airways Premier Padel Finals es una gran noticia para la ciudad y refuerza nuestro vínculo con un deporte cada vez más practicado y seguido en todo el mundo. Este evento reunirá en el Palau Sant Jordi a la élite mundial del pádel y ofrecerá a los barceloneses y barcelonesas la oportunidad de ver a las grandes estrellas competir en casa", ha destacado.

La renovación del acuerdo entre el Ayuntamiento y la organización permite mantener a Barcelona como la sede del torneo que pone el punto final a la temporada profesional y decide a los campeones y campeonas del curso.

Además de los más de 50.000 asistentes que acudieron al recinto barcelonés el pasado año, el impacto global de la competición quedó reflejado en las audiencias televisivas, ya que más de cuatro millones de personas siguieron el torneo en directo en todo el mundo a través de una emisión global que superó las 3.000 horas.