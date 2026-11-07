España y Argentina se citan en las finales femenina y masculina del Mundial de pádel de Doha

Lance de un partido durante el Campeonato del Mundo de pádel de 2026.
Lance de un partido durante el Campeonato del Mundo de pádel de 2026. - FIP / MARIANO CASTRO
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 noviembre 2026 0:00
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   MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Campeonato del Mundo de pádel, que se está disputando en Doha (Catar), tendrá tanto en el cuadro femenino como en el masculino una final entre las selecciones de España y de Argentina, en busca de los ansiados títulos en el Khalifa International Tennis and Squash Complex.

   En el certamen de mujeres, el equipo capitaneado por Carolina Navarro y el dirigido por Rodri Ovide y Gaby Reca cerraron sus respectivas semifinales después de los dos primeros partidos. España derrotó a Francia gracias al 6-3 y 6-1 de Paula Josemaría y Gemma Triay ante Lea Godallier y Clara Mansart, seguido del 6-0 y 6-0 de Claudia Fernández y Bea González frente a Alix Collombon y Louise Bahurel.

   Argentina, por su parte, selló su pase a la final gracias al 6-2 y 6-2 de Aranzazu Osoro y Martina Fassio contra las italianas Caterina Baldi y Giulia Sussarello, antes del 6-2 y 6-3 de Delfi Brea y Claudia Jensen en su encuentro frente a Giulia Dal Pozzo y Giorgia Marchetti.

   En el certamen de hombres, Leo Augsburger y Martín Di Nenno cerraron su partido ante la pareja número uno italiana, formada por Flavio Abbate y Álvaro Montiel, con un doble 6-1 en 50 minutos. Después, Argentina sumó el segundo punto del cruce gracias al 6-3 y 6-2 de Federico Chingotto y Agustín Tapia contra Aris Patiniotis y Michele Brambilla.

   Mientras tanto, los portugueses Peu Araújo y Pedro Graça cayeron ante Juan Lebrón y Paquito Navarro por 6-2 y 6-4, y anteriormente España se había adelantado en su 'semi' con la victoria de Mike Yanguas junto a Aimar Goñi por 4-6, 6-3 y 6-2 frente a los hermanos Miguel y Nuno Deus.

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