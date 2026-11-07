España y Argentina se citan en las finales femenina y masculina del Mundial de pádel de Doha

Lance de un partido durante el Campeonato del Mundo de pádel de 2026. - FIP / MARIANO CASTRO

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo de pádel, que se está disputando en Doha (Catar), tendrá tanto en el cuadro femenino como en el masculino una final entre las selecciones de España y de Argentina, en busca de los ansiados títulos en el Khalifa International Tennis and Squash Complex.

En el certamen de mujeres, el equipo capitaneado por Carolina Navarro y el dirigido por Rodri Ovide y Gaby Reca cerraron sus respectivas semifinales después de los dos primeros partidos. España derrotó a Francia gracias al 6-3 y 6-1 de Paula Josemaría y Gemma Triay ante Lea Godallier y Clara Mansart, seguido del 6-0 y 6-0 de Claudia Fernández y Bea González frente a Alix Collombon y Louise Bahurel.

Argentina, por su parte, selló su pase a la final gracias al 6-2 y 6-2 de Aranzazu Osoro y Martina Fassio contra las italianas Caterina Baldi y Giulia Sussarello, antes del 6-2 y 6-3 de Delfi Brea y Claudia Jensen en su encuentro frente a Giulia Dal Pozzo y Giorgia Marchetti.

En el certamen de hombres, Leo Augsburger y Martín Di Nenno cerraron su partido ante la pareja número uno italiana, formada por Flavio Abbate y Álvaro Montiel, con un doble 6-1 en 50 minutos. Después, Argentina sumó el segundo punto del cruce gracias al 6-3 y 6-2 de Federico Chingotto y Agustín Tapia contra Aris Patiniotis y Michele Brambilla.

Mientras tanto, los portugueses Peu Araújo y Pedro Graça cayeron ante Juan Lebrón y Paquito Navarro por 6-2 y 6-4, y anteriormente España se había adelantado en su 'semi' con la victoria de Mike Yanguas junto a Aimar Goñi por 4-6, 6-3 y 6-2 frente a los hermanos Miguel y Nuno Deus.