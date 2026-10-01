Adolfo Vallejo - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Adolfo Vallejo - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de octubre de 2026.
El tenista paraguayo Adolfo Vallejo(58) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista español Rafael Jodar(14) este jueves no antes de las 10:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Adolfo Vallejo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Adolfo Vallejo
| 2-1 (6-4, 5-7, 7-5)
| Jaime Faria
|28/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Adolfo Vallejo
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Taro Daniel
|26/09/2026
| Hangzhou Open (Octavos de final)
| Coleman Wong
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-3)
| Adolfo Vallejo
|24/09/2026
| Hangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Jie Cui
| 1-2 (1-6, 7-6, 4-6)
| Adolfo Vallejo
|19/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Ignacio Buse
| 1-2 (7-5, 5-7, 6-7)
| Adolfo Vallejo
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Alexander Bublik
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Cristian Garin
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|02/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 0-3 (2-6, 1-6, 1-6)
| Yunchaokete Bu
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 1-2 (6-4, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Alejandro Tabilo