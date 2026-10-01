Adolfo Vallejo - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Adolfo Vallejo - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships
Adolfo Vallejo - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 1 octubre 2026 9:30
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Madrid, 1 de octubre de 2026.

El tenista paraguayo Adolfo Vallejo(58) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista español Rafael Jodar(14) este jueves no antes de las 10:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Adolfo Vallejo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Adolfo Vallejo 2-1 (6-4, 5-7, 7-5) Jaime Faria
28/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Adolfo Vallejo 2-0 (6-3, 6-2) Taro Daniel
26/09/2026 Hangzhou Open (Octavos de final) Coleman Wong 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) Adolfo Vallejo
24/09/2026 Hangzhou Open (Dieciseisavos de final) Jie Cui 1-2 (1-6, 7-6, 4-6) Adolfo Vallejo
19/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Ignacio Buse 1-2 (7-5, 5-7, 6-7) Adolfo Vallejo

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/09/2026 Laver Cup (Final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-3) Alexander Bublik
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Cristian Garin 0-2 (0-6, 2-6) Rafael Jodar
02/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) Yunchaokete Bu
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Rafael Jodar 1-2 (6-4, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-1) Alejandro Tabilo
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