Adolfo Vallejo - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Adolfo Vallejo - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de octubre de 2026.

El tenista paraguayo Adolfo Vallejo(58) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista español Rafael Jodar(14) este jueves no antes de las 10:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Adolfo Vallejo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Adolfo Vallejo 2-1 (6-4, 5-7, 7-5) Jaime Faria 28/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Adolfo Vallejo 2-0 (6-3, 6-2) Taro Daniel 26/09/2026 Hangzhou Open (Octavos de final) Coleman Wong 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) Adolfo Vallejo 24/09/2026 Hangzhou Open (Dieciseisavos de final) Jie Cui 1-2 (1-6, 7-6, 4-6) Adolfo Vallejo 19/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Ignacio Buse 1-2 (7-5, 5-7, 6-7) Adolfo Vallejo

Últimos Resultados de Rafael Jodar