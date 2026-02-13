Adrian Mannarino - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Adrian Mannarino - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dallas Open
Adrian Mannarino - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 13 febrero 2026 0:57
Madrid, 13 de febrero de 2026.

El tenista Francés Adrian Mannarino(52) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dallas Open al tenista Estadounidense Ben Shelton(9) este viernes a las 01:55.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/08/2025 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-2 (6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 0-0) Adrian Mannarino
30/07/2025 Canadian Open (Treintaidosavos de final) Adrian Mannarino 0-2 (2-6, 3-6) Ben Shelton
19/01/2024 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Adrian Mannarino 3-2 (7-6, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4) Ben Shelton
26/03/2023 Miami Open (Treintaidosavos de final) Adrian Mannarino 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) Ben Shelton

-Últimos Resultados de Adrian Mannarino.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Adam Walton 0-2 (4-6, 2-6) Adrian Mannarino
08/02/2026 Open Sud de France (Final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Adrian Mannarino
07/02/2026 Open Sud de France (Semifinal) Adrian Mannarino 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) Martin Damm
06/02/2026 Open Sud de France (Cuartos de final) Adrian Mannarino 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) Arthur Gea
04/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Ugo Humbert 1-2 (7-6, 3-6, 6-7) Adrian Mannarino

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 0-2 (4-6, 4-6) Ben Shelton
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) Jannik Sinner
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Ben Shelton 3-1 (3-6, 6-4, 6-3, 6-4) Casper Ruud
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) Valentin Vacherot
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) Dane Sweeny

