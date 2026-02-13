Adrian Mannarino - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Adrian Mannarino - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de febrero de 2026.
El tenista Francés Adrian Mannarino(52) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dallas Open al tenista Estadounidense Ben Shelton(9) este viernes a las 01:55.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/08/2025
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-2 (6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 0-0)
| Adrian Mannarino
|30/07/2025
| Canadian Open (Treintaidosavos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Ben Shelton
|19/01/2024
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Adrian Mannarino
| 3-2 (7-6, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4)
| Ben Shelton
|26/03/2023
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-1)
| Ben Shelton
-Últimos Resultados de Adrian Mannarino.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Adrian Mannarino
|08/02/2026
| Open Sud de France (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Adrian Mannarino
|07/02/2026
| Open Sud de France (Semifinal)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-4)
| Martin Damm
|06/02/2026
| Open Sud de France (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-4)
| Arthur Gea
|04/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Ugo Humbert
| 1-2 (7-6, 3-6, 6-7)
| Adrian Mannarino
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Ben Shelton
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-3 (3-6, 4-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (3-6, 6-4, 6-3, 6-4)
| Casper Ruud
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-4, 6-4, 7-6)
| Valentin Vacherot
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
| Dane Sweeny