AEK Athenas 1 - 1 Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 19:19
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Madrid, 4 de noviembre de 2026.

El AEK Athenas se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Real Madrid este miércoles a las 18:45, partido perteneciente a la Champions en el Allwyn Arena

Onces iniciales confirmados


AEK ATHENAS: Alberto Brignoli; Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Lazaros Rota; Lovro Majer, Kaan Kairinen, Kervin Arriaga, Aboubakary Koita; Luka Jovic, Mijat Gacinovic.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Eder Militao, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Antonio Ruediger; Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Yan Diomande, Kylian Mbappe.

Últimos Resultados de AEK Athenas

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions Manchester City 5-1 AEK Athens
14/10/2026 Champions Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Athens
08/09/2026 Champions AEK Athens 1-0 LASK

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2026 LaLiga Racing 0-3 Real Madrid
25/10/2026 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid
21/10/2026 Champions Real Madrid 4-1 RB Leipzig
18/10/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Sevilla
14/10/2026 Champions Roma 3-4 Real Madrid

33' G O O O O O O L - marca el Real Madrid.

33' G O O O O O O L - marca el Real Madrid.

32' Real Madrid intenta crear peligro.

32' Real Madrid intenta crear peligro.

32' Bernardo Silva hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

32' Bernardo Silva hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

32' AEK Atenas intenta crear peligro.

32' AEK Atenas intenta crear peligro.

32' AEK Atenas saca de banda en la mitad del campo rival.

32' AEK Atenas saca de banda en la mitad del campo rival.

31' Eduardo Camavinga Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

31' Eduardo Camavinga Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

31' AEK Atenas intenta crear peligro.

31' AEK Atenas intenta crear peligro.

31' AEK Atenas saca de banda en la mitad del campo rival.

31' AEK Atenas saca de banda en la mitad del campo rival.

31' Eduardo Camavinga alivia la presión con un despeje.

31' Eduardo Camavinga alivia la presión con un despeje.

31' AEK Atenas intenta crear peligro.

31' AEK Atenas intenta crear peligro.

30' Lovro Majer alivia la presión con un despeje.

30' Lovro Majer alivia la presión con un despeje.

30' Jude Bellingham se impone a Kaan Kairinen en un duelo aéreo.

30' Jude Bellingham se impone a Kaan Kairinen en un duelo aéreo.

30' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

30' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

30' AEK Atenas intenta crear peligro.

30' AEK Atenas intenta crear peligro.

30' Posesión de balón: AEK Atenas: 34 %, Real Madrid: 66 %.

30' Posesión de balón: AEK Atenas: 34 %, Real Madrid: 66 %.

30' AEK Atenas saca de banda en la mitad del campo rival.

30' AEK Atenas saca de banda en la mitad del campo rival.

30' Marc Cucurella alivia la presión con un despeje.

30' Marc Cucurella alivia la presión con un despeje.

29' REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

29' REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

29' Vinicius Junior (Real Madrid) hace un disparo que va desviado.

29' Vinicius Junior (Real Madrid) hace un disparo que va desviado.

28' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Madrid.

28' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Madrid.

28' Luka Jovic AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

28' Luka Jovic AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

28' Fuera de juego señalado a Jude Bellingham (Real Madrid).

28' Fuera de juego señalado a Jude Bellingham (Real Madrid).

28' Bernardo Silva saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

28' Bernardo Silva saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

27' Kervin Arriaga AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

27' Kervin Arriaga AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

27' Filipe Relvas rechaza con éxito el disparo.

27' Filipe Relvas rechaza con éxito el disparo.

27' Un remate de Yan Diomande es rechazado.

27' Un remate de Yan Diomande es rechazado.

27' Real Madrid intenta crear peligro.

27' Real Madrid intenta crear peligro.

27' Saque de portería para AEK Atenas.

27' Saque de portería para AEK Atenas.

26' Real Madrid intenta crear peligro.

26' Real Madrid intenta crear peligro.

26' Lazaros Rota rechaza con éxito el disparo.

26' Lazaros Rota rechaza con éxito el disparo.

26' Un remate de Vinicius Junior es rechazado.

26' Un remate de Vinicius Junior es rechazado.

26' Real Madrid intenta crear peligro.

26' Real Madrid intenta crear peligro.

26' Kervin Arriaga (AEK Atenas) va demasiado lejos y derriba a Jude Bellingham.

26' Kervin Arriaga (AEK Atenas) va demasiado lejos y derriba a Jude Bellingham.

25' Bernardo Silva Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

25' Bernardo Silva Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

25' AEK Atenas intenta crear peligro.

25' AEK Atenas intenta crear peligro.

25' Lovro Majer hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

25' Lovro Majer hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

25' Yan Diomande Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

25' Yan Diomande Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

25' AEK Atenas intenta crear peligro.

25' AEK Atenas intenta crear peligro.

25' Luka Jovic se impone a Eduardo Camavinga en un duelo aéreo.

25' Luka Jovic se impone a Eduardo Camavinga en un duelo aéreo.

25' Eduardo Camavinga alivia la presión con un despeje.

25' Eduardo Camavinga alivia la presión con un despeje.

25' Posesión de balón: AEK Atenas: 32 %, Real Madrid: 68 %.

25' Posesión de balón: AEK Atenas: 32 %, Real Madrid: 68 %.

24' Saque de portería para AEK Atenas.

24' Saque de portería para AEK Atenas.

24' Real Madrid intenta crear peligro.

24' Real Madrid intenta crear peligro.

24' Aboubakary Koita alivia la presión con un despeje.

24' Aboubakary Koita alivia la presión con un despeje.

24' Real Madrid intenta crear peligro.

24' Real Madrid intenta crear peligro.

24' Bernardo Silva (Real Madrid) saca un córner en corto desde la derecha.

24' Bernardo Silva (Real Madrid) saca un córner en corto desde la derecha.

24' Se reanuda el partido.

24' Se reanuda el partido.

23' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

23' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

23' Stavros Pilios alivia la presión con un despeje.

23' Stavros Pilios alivia la presión con un despeje.

23' Stavros Pilios AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

23' Stavros Pilios AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

23' Kaan Kairinen (AEK Atenas) comete falta sobre Jude Bellingham, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir.

23' Kaan Kairinen (AEK Atenas) comete falta sobre Jude Bellingham, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir.

23' Real Madrid intenta crear peligro.

23' Real Madrid intenta crear peligro.

22' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

22' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

22' El árbitro pita tiro libre a Eduardo Camavinga (Real Madrid) por zancadillear a Luka Jovic.

22' El árbitro pita tiro libre a Eduardo Camavinga (Real Madrid) por zancadillear a Luka Jovic.

21' Saque de portería para AEK Atenas.

21' Saque de portería para AEK Atenas.

21' Kylian Mbappe (Real Madrid) hace un disparo que va desviado.

21' Kylian Mbappe (Real Madrid) hace un disparo que va desviado.

21' Real Madrid intenta crear peligro.

21' Real Madrid intenta crear peligro.

20' Marc Cucurella hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

20' Marc Cucurella hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

20' AEK Atenas intenta crear peligro.

20' AEK Atenas intenta crear peligro.

20' AEK Atenas saca de banda en la mitad del campo rival.

20' AEK Atenas saca de banda en la mitad del campo rival.

20' Posesión de balón: AEK Atenas: 27 %, Real Madrid: 73 %.

20' Posesión de balón: AEK Atenas: 27 %, Real Madrid: 73 %.

19' Carga por detrás de Lazaros Rota a Vinicius Junior. El árbitro pita y concede un tiro libre.

19' Carga por detrás de Lazaros Rota a Vinicius Junior. El árbitro pita y concede un tiro libre.

19' Thibaut Courtois Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

19' Thibaut Courtois Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

19' AEK Atenas intenta crear peligro.

19' AEK Atenas intenta crear peligro.

18' El árbitro pita tiro libre a Marc Cucurella (Real Madrid) por zancadillear a Mijat Gacinovic.

18' El árbitro pita tiro libre a Marc Cucurella (Real Madrid) por zancadillear a Mijat Gacinovic.

18' Antonio Rüdiger Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

18' Antonio Rüdiger Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.

18' AEK Atenas saca de banda en la mitad del campo rival.

18' AEK Atenas saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Bernardo Silva alivia la presión con un despeje.

18' Bernardo Silva alivia la presión con un despeje.

18' AEK Atenas saca de banda en la mitad del campo rival.

18' AEK Atenas saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Eduardo Camavinga alivia la presión con un despeje.

18' Eduardo Camavinga alivia la presión con un despeje.

18' ¡Parada crucial del Thibaut Courtois!

18' ¡Parada crucial del Thibaut Courtois!

18' Buen disparo de Luka Jovic que va a puerta, pero detiene el portero.

18' Buen disparo de Luka Jovic que va a puerta, pero detiene el portero.

18' Centro de Mijat Gacinovic AEK Atenas que llega con éxito a un compañero en el área.

18' Centro de Mijat Gacinovic AEK Atenas que llega con éxito a un compañero en el área.

17' Ataque potencialmente peligroso de AEK Atenas.

17' Ataque potencialmente peligroso de AEK Atenas.

17' Denzel Dumfries se impone a Kervin Arriaga en un duelo aéreo.

17' Denzel Dumfries se impone a Kervin Arriaga en un duelo aéreo.

17' Denzel Dumfries (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Mijat Gacinovic.

17' Denzel Dumfries (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Mijat Gacinovic.

17' Lovro Majer hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

17' Lovro Majer hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

16' Real Madrid intenta crear peligro.

16' Real Madrid intenta crear peligro.

16' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

16' Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

16' Lazaros Rota alivia la presión con un despeje.

16' Lazaros Rota alivia la presión con un despeje.

16' Kervin Arriaga AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

16' Kervin Arriaga AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

16' Yan Diomande saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

16' Yan Diomande saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

15' Lazaros Rota alivia la presión con un despeje.

15' Lazaros Rota alivia la presión con un despeje.

15' Alberto Brignoli AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

15' Alberto Brignoli AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

15' Real Madrid intenta crear peligro.

15' Real Madrid intenta crear peligro.

15' Posesión de balón: AEK Atenas: 29 %, Real Madrid: 71 %.

15' Posesión de balón: AEK Atenas: 29 %, Real Madrid: 71 %.

14' Filipe Relvas AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

14' Filipe Relvas AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

14' Real Madrid intenta crear peligro.

14' Real Madrid intenta crear peligro.

14' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

14' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

13' AEK Atenas intenta crear peligro.

13' AEK Atenas intenta crear peligro.

13' Mijat Gacinovic hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

13' Mijat Gacinovic hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

13' AEK Atenas ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

13' AEK Atenas ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

12' Asistencia de Luka Jovic en el gol.

12' Asistencia de Luka Jovic en el gol.

12' ¡G O O O O O O L! - ¡Aboubakary Koita marca con la pierna izquierda!

12' ¡G O O O O O O L! - ¡Aboubakary Koita marca con la pierna izquierda!

12' AEK Atenas intenta crear peligro.

12' AEK Atenas intenta crear peligro.

11' Kaan Kairinen alivia la presión con un despeje.

11' Kaan Kairinen alivia la presión con un despeje.

11' Stavros Pilios AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

11' Stavros Pilios AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

11' Lovro Majer rechaza con éxito el disparo.

11' Lovro Majer rechaza con éxito el disparo.

11' Un remate de Jude Bellingham es rechazado.

11' Un remate de Jude Bellingham es rechazado.

11' Real Madrid intenta crear peligro.

11' Real Madrid intenta crear peligro.

11' Real Madrid tiene el control del balón.

11' Real Madrid tiene el control del balón.

10' Remate de cabeza de Harold Moukoudi a puerta, que detiene con comodidad Thibaut Courtois.

10' Remate de cabeza de Harold Moukoudi a puerta, que detiene con comodidad Thibaut Courtois.

10' Centro de Lovro Majer AEK Atenas que llega con éxito a un compañero en el área.

10' Centro de Lovro Majer AEK Atenas que llega con éxito a un compañero en el área.

10' Posesión de balón: AEK Atenas: 32 %, Real Madrid: 68 %.

10' Posesión de balón: AEK Atenas: 32 %, Real Madrid: 68 %.

9' Eduardo Camavinga (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Mijat Gacinovic.

9' Eduardo Camavinga (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Mijat Gacinovic.

9' AEK Atenas inicia un contraataque.

9' AEK Atenas inicia un contraataque.

9' Harold Moukoudi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

9' Harold Moukoudi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Kervin Arriaga AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

8' Kervin Arriaga AEK Atenas intercepta un centro dirigido al área.

8' Real Madrid intenta crear peligro.

8' Real Madrid intenta crear peligro.

8' Lazaros Rota alivia la presión con un despeje.

8' Lazaros Rota alivia la presión con un despeje.

8' Denzel Dumfries alivia la presión con un despeje.

8' Denzel Dumfries alivia la presión con un despeje.

7' El árbitro pita tiro libre a Marc Cucurella (Real Madrid) por zancadillear a Mijat Gacinovic.

7' El árbitro pita tiro libre a Marc Cucurella (Real Madrid) por zancadillear a Mijat Gacinovic.

7' Lazaros Rota hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Lazaros Rota hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

6' Real Madrid intenta crear peligro.

6' Real Madrid intenta crear peligro.

6' Real Madrid tiene el control del balón.

6' Real Madrid tiene el control del balón.

5' Kaan Kairinen (AEK Atenas) va demasiado lejos y derriba a Kylian Mbappe.

5' Kaan Kairinen (AEK Atenas) va demasiado lejos y derriba a Kylian Mbappe.

5' ¡Parada crucial del Thibaut Courtois!

5' ¡Parada crucial del Thibaut Courtois!

5' Posesión de balón: AEK Atenas: 35 %, Real Madrid: 65 %.

5' Posesión de balón: AEK Atenas: 35 %, Real Madrid: 65 %.

5' Buen disparo de Mijat Gacinovic que va a puerta, pero detiene el portero.

5' Buen disparo de Mijat Gacinovic que va a puerta, pero detiene el portero.

5' Centro de Lovro Majer AEK Atenas que llega con éxito a un compañero en el área.

5' Centro de Lovro Majer AEK Atenas que llega con éxito a un compañero en el área.

5' Ataque potencialmente peligroso de AEK Atenas.

5' Ataque potencialmente peligroso de AEK Atenas.

4' El árbitro pita tiro libre a Eduardo Camavinga (Real Madrid) por zancadillear a Mijat Gacinovic.

4' El árbitro pita tiro libre a Eduardo Camavinga (Real Madrid) por zancadillear a Mijat Gacinovic.

4' Mijat Gacinovic alivia la presión con un despeje.

4' Mijat Gacinovic alivia la presión con un despeje.

3' Real Madrid tiene el control del balón.

3' Real Madrid tiene el control del balón.

3' Aboubakary Koita (AEK Atenas) comete falta sobre Kylian Mbappe, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir.

3' Aboubakary Koita (AEK Atenas) comete falta sobre Kylian Mbappe, pero el árbitro no detiene el juego y deja seguir.

2' Stavros Pilios alivia la presión con un despeje.

2' Stavros Pilios alivia la presión con un despeje.

2' AEK Atenas saca de banda en su mitad del campo.

2' AEK Atenas saca de banda en su mitad del campo.

2' Real Madrid intenta crear peligro.

2' Real Madrid intenta crear peligro.

1' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

1' Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.

1' Lovro Majer alivia la presión con un despeje.

1' Lovro Majer alivia la presión con un despeje.

1' Eduardo Camavinga hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Eduardo Camavinga hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' AEK Atenas intenta crear peligro.

1' AEK Atenas intenta crear peligro.

1' Antonio Rüdiger alivia la presión con un despeje.

1' Antonio Rüdiger alivia la presión con un despeje.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' AEK Atenas saca, y da comienzo el partido.

1' AEK Atenas saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a Allwyn Arena. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Allwyn Arena. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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