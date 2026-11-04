AEK Athenas 1 - 1 Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 4 de noviembre de 2026.
El AEK Athenas se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Real Madrid este miércoles a las 18:45, partido perteneciente a la Champions en el Allwyn Arena
Onces iniciales confirmados
AEK ATHENAS: Alberto Brignoli; Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Lazaros Rota; Lovro Majer, Kaan Kairinen, Kervin Arriaga, Aboubakary Koita; Luka Jovic, Mijat Gacinovic.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Eder Militao, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Antonio Ruediger; Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Yan Diomande, Kylian Mbappe.
Últimos Resultados de AEK Athenas
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2026
| Champions
| Manchester City
| 5-1
| AEK Athens
|14/10/2026
| Champions
| Shakhtar Donetsk
| 3-1
| AEK Athens
|08/09/2026
| Champions
| AEK Athens
| 1-0
| LASK
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|21/10/2026
| Champions
| Real Madrid
| 4-1
| RB Leipzig
|18/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Sevilla
|14/10/2026
| Champions
| Roma
| 3-4
| Real Madrid