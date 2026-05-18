Alejandro Davidovich Fokina - Corentin Moutet, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Alejandro Davidovich Fokina - Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open
Alejandro Davidovich Fokina - Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 18 mayo 2026 11:00
Seguir en

Madrid, 18 de mayo de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open al tenista francés Corentin Moutet(32) este lunes a las 12:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/07/2025 Canadian Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 6-3) Corentin Moutet

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-4, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Cristian Garin 0-2 (6-7, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 1-6) Casper Ruud
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-3) Pablo Carreno Busta
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (6-7, 4-6) Quentin Halys

-Últimos Resultados de Corentin Moutet.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Corentin Moutet 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) Pablo Llamas Ruiz
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-3, 6-4) Corentin Moutet
16/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (3-6, 4-6) Lorenzo Musetti
13/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Ignacio Buse 0-2 (4-6, 4-6) Corentin Moutet
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 0-2 (5-7, 3-6) Casper Ruud

Contador

Contenido patrocinado