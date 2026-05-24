Alejandro Davidovich Fokina - Damir Dzumhur, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Alejandro Davidovich Fokina - Damir Dzumhur: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de mayo de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista bosnio Damir Dzumhur(87) este domingo a las 11:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (2-6, 6-4, 4-6)
| Alex de Minaur
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Corentin Moutet
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Cristian Garin
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Casper Ruud
-Últimos Resultados de Damir Dzumhur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/05/2026
| Valencia (Octavos de final)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Jaume Munar
|13/05/2026
| Valencia (Dieciseisavos de final)
| Damir Dzumhur
| 2-1 (6-1, 6-7, 6-4)
| Alejo Sanchez Quilez
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Learner Tien
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Damir Dzumhur
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Damir Dzumhur
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Adrian Mannarino
|29/04/2026
| Cagliari (Dieciseisavos de final)
| Emilio Nava
| 1-0 (6-4, 3-0)
| Damir Dzumhur