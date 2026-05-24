Alejandro Davidovich Fokina - Damir Dzumhur, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Alejandro Davidovich Fokina - Damir Dzumhur: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP
Publicado: domingo, 24 mayo 2026 10:02
Madrid, 24 de mayo de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista bosnio Damir Dzumhur(87) este domingo a las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) Alex de Minaur
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 6-4) Corentin Moutet
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-4, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Cristian Garin 0-2 (6-7, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 1-6) Casper Ruud

-Últimos Resultados de Damir Dzumhur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/05/2026 Valencia (Octavos de final) Damir Dzumhur 0-2 (2-6, 6-7) Jaume Munar
13/05/2026 Valencia (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 2-1 (6-1, 6-7, 6-4) Alejo Sanchez Quilez
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Learner Tien 2-0 (6-2, 6-1) Damir Dzumhur
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Damir Dzumhur 2-0 (6-4, 6-0) Adrian Mannarino
29/04/2026 Cagliari (Dieciseisavos de final) Emilio Nava 1-0 (6-4, 3-0) Damir Dzumhur

