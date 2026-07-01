Alejandro Davidovich Fokina - Fabian Marozsan, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP
Madrid, 1 de julio de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Húngaro Fabian Marozsan(53) este miércoles no antes de las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/06/2026
| Mallorca Championships (Semifinal)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|27/02/2024
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (3-6, 6-4, 1-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-0 (6-4, 6-4, 7-6)
| Juan Manuel Cerundolo
|27/06/2026
| Mallorca Championships (Final)
| Ethan Quinn
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|26/06/2026
| Mallorca Championships (Semifinal)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|25/06/2026
| Mallorca Championships (Cuartos de final)
| Grigor Dimitrov
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|24/06/2026
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Fabian Marozsan.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 0-3 (5-7, 3-6, 4-6)
| Fabian Marozsan
|26/06/2026
| Mallorca Championships (Semifinal)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|25/06/2026
| Mallorca Championships (Cuartos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Fabian Marozsan
|23/06/2026
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Alejandro Tabilo
|22/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-1 (2-6, 7-6, 7-6)
| Alex Molcan
Alejandro Davidovich Fokina convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-3.
Fabian Marozsan gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 3-5.
Alejandro Davidovich Fokina se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-2.
Alejandro Davidovich Fokina rompe a Fabian Marozsan y domina ahora 4-2.
Alejandro Davidovich Fokina se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.
Fabian Marozsan convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.
Alejandro Davidovich Fokina se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.
Fabian Marozsan convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.
Alejandro Davidovich Fokina se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.
Inicio del tercer set. Alejandro Davidovich Fokina al servicio.
Alejandro Davidovich Fokina convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-0.
Alejandro Davidovich Fokina convierte el punto de juego y domina ahora 5-0.
Alejandro Davidovich Fokina rompe el servicio de Fabian Marozsan, tomando una ventaja de 4-0 en el 2.º set.
Alejandro Davidovich Fokina convierte el punto de juego y domina ahora 3-0.
Alejandro Davidovich Fokina rompe el servicio de Fabian Marozsan, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set.
Alejandro Davidovich Fokina se lleva el primer juego del 2.º set
Inicio del segundo set. Alejandro Davidovich Fokina servirá primero.
Alejandro Davidovich Fokina convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.
Alejandro Davidovich Fokina se lleva el juego y domina ahora 5-3.
Fabian Marozsan convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.
Alejandro Davidovich Fokina se lleva el juego y domina ahora 4-2.
Fabian Marozsan convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.
Alejandro Davidovich Fokina se lleva el juego y domina ahora 3-1.
Alejandro Davidovich Fokina rompe el servicio de Fabian Marozsan y se pone 2-1 por delante.
Alejandro Davidovich Fokina gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.
Fabian Marozsan gana el primer juego y domina 1-0
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