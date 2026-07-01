Alejandro Davidovich Fokina - Fabian Marozsan, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Madrid, 1 de julio de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Húngaro Fabian Marozsan(53) este miércoles no antes de las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/06/2026 Mallorca Championships (Semifinal) Fabian Marozsan 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina 27/02/2024 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) Juan Manuel Cerundolo 27/06/2026 Mallorca Championships (Final) Ethan Quinn 0-2 (6-7, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina 26/06/2026 Mallorca Championships (Semifinal) Fabian Marozsan 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina 25/06/2026 Mallorca Championships (Cuartos de final) Grigor Dimitrov 0-2 (3-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina 24/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Adam Walton 0-2 (4-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Fabian Marozsan.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Thiago Agustin Tirante 0-3 (5-7, 3-6, 4-6) Fabian Marozsan 26/06/2026 Mallorca Championships (Semifinal) Fabian Marozsan 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina 25/06/2026 Mallorca Championships (Cuartos de final) Miomir Kecmanovic 0-2 (4-6, 3-6) Fabian Marozsan 23/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Fabian Marozsan 2-0 (6-2, 6-3) Alejandro Tabilo 22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 2-1 (2-6, 7-6, 7-6) Alex Molcan

15:24 Alejandro Davidovich Fokina convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-3. 15:21 Fabian Marozsan gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 3-5. 15:16 Alejandro Davidovich Fokina se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-2. 15:14 Alejandro Davidovich Fokina rompe a Fabian Marozsan y domina ahora 4-2. 15:10 Alejandro Davidovich Fokina se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2. 15:07 Fabian Marozsan convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2. 15:05 Alejandro Davidovich Fokina se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1. 15:02 Fabian Marozsan convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1. 14:58 Alejandro Davidovich Fokina se apunta el primer juego del tercer set. 1-0. 14:55 Inicio del tercer set. Alejandro Davidovich Fokina al servicio. 14:55 Alejandro Davidovich Fokina convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-0. 14:52 Alejandro Davidovich Fokina convierte el punto de juego y domina ahora 5-0. 14:50 Alejandro Davidovich Fokina rompe el servicio de Fabian Marozsan, tomando una ventaja de 4-0 en el 2.º set. 14:41 Alejandro Davidovich Fokina convierte el punto de juego y domina ahora 3-0. 14:35 Alejandro Davidovich Fokina rompe el servicio de Fabian Marozsan, tomando una ventaja de 2-0 en el 2.º set. 14:32 Alejandro Davidovich Fokina se lleva el primer juego del 2.º set 14:29 Inicio del segundo set. Alejandro Davidovich Fokina servirá primero. 14:29 Alejandro Davidovich Fokina convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3. 14:28 Alejandro Davidovich Fokina se lleva el juego y domina ahora 5-3. 14:25 Fabian Marozsan convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás. 14:22 Alejandro Davidovich Fokina se lleva el juego y domina ahora 4-2. 14:17 Fabian Marozsan convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás. 14:14 Alejandro Davidovich Fokina se lleva el juego y domina ahora 3-1. 14:12 Alejandro Davidovich Fokina rompe el servicio de Fabian Marozsan y se pone 2-1 por delante. 14:09 Alejandro Davidovich Fokina gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1. 14:06 Fabian Marozsan gana el primer juego y domina 1-0