Alejandro Davidovich Fokina - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alejandro Davidovich Fokina - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters
Alejandro Davidovich Fokina - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 11 octubre 2026 12:33
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Madrid, 11 de octubre de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este domingo no antes de las 13:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2025 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (5-7, 6-7) Frances Tiafoe
27/02/2025 Mexican Open (Octavos de final) Frances Tiafoe 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
13/08/2024 Western & Southern Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 6-7) Frances Tiafoe

Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-1, 6-3) Jenson Brooksby
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) Matteo Berrettini
29/09/2026 Chengdu Open (Final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
28/09/2026 Chengdu Open (Semifinal) Nikoloz Basilashvili 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
27/09/2026 Chengdu Open (Cuartos de final) Alexandre Muller 0-2 (1-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina

Últimos Resultados de Frances Tiafoe

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Yannick Hanfmann 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-5) Frances Tiafoe
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Kei Nishikori 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe
12/09/2026 US Open ATP (Semifinal) Frances Tiafoe 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7) Ben Shelton
08/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Frances Tiafoe 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6) Alex Michelsen
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