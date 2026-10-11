Alejandro Davidovich Fokina - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alejandro Davidovich Fokina - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de octubre de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este domingo no antes de las 13:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/03/2025 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (5-7, 6-7) Frances Tiafoe 27/02/2025 Mexican Open (Octavos de final) Frances Tiafoe 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina 13/08/2024 Western & Southern Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 6-7) Frances Tiafoe

Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-1, 6-3) Jenson Brooksby 01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) Matteo Berrettini 29/09/2026 Chengdu Open (Final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina 28/09/2026 Chengdu Open (Semifinal) Nikoloz Basilashvili 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina 27/09/2026 Chengdu Open (Cuartos de final) Alexandre Muller 0-2 (1-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina

Últimos Resultados de Frances Tiafoe