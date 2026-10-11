Alejandro Davidovich Fokina - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alejandro Davidovich Fokina - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de octubre de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este domingo no antes de las 13:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2025
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Frances Tiafoe
|27/02/2025
| Mexican Open (Octavos de final)
| Frances Tiafoe
| 1-2 (3-6, 7-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|13/08/2024
| Western & Southern Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Frances Tiafoe
Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jenson Brooksby
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (6-1, 6-7, 4-6)
| Matteo Berrettini
|29/09/2026
| Chengdu Open (Final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|28/09/2026
| Chengdu Open (Semifinal)
| Nikoloz Basilashvili
| 1-2 (6-4, 4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|27/09/2026
| Chengdu Open (Cuartos de final)
| Alexandre Muller
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
Últimos Resultados de Frances Tiafoe
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Frances Tiafoe
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Kei Nishikori
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|12/09/2026
| US Open ATP (Semifinal)
| Frances Tiafoe
| 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|08/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6)
| Alex Michelsen