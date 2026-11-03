Alejandro Davidovich Fokina - Moise Kouame, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Alejandro Davidovich Fokina - Moise Kouame: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Rolex Paris Masters
Alejandro Davidovich Fokina - Moise Kouame: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 3 noviembre 2026 11:32
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Madrid, 3 de noviembre de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(17) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista francés Moise Kouame(132) este martes no antes de las 12:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (1-6, 7-6, 6-4) Rafael Jodar
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Arthur Gea 0-0 (1-4) Alejandro Davidovich Fokina
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Frances Tiafoe

Últimos Resultados de Moise Kouame

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/11/2026 Brest (Final) Moise Kouame 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) Martin Damm
31/10/2026 Brest (Semifinal) Moise Kouame 2-0 (6-1, 6-2) Otto Virtanen
30/10/2026 Brest (Cuartos de final) Moise Kouame 2-0 (6-3, 6-4) Francesco Maestrelli
29/10/2026 Brest (Octavos de final) Hugo Gaston 0-1 (5-7, 1-2) Moise Kouame
27/10/2026 Brest (Dieciseisavos de final) Hugo Grenier 0-2 (4-6, 6-7) Moise Kouame
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