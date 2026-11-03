Alejandro Davidovich Fokina - Moise Kouame, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Alejandro Davidovich Fokina - Moise Kouame: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(17) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista francés Moise Kouame(132) este martes no antes de las 12:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (1-6, 7-6, 6-4) Rafael Jodar 17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina 15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Arthur Gea 0-0 (1-4) Alejandro Davidovich Fokina 13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina 11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Frances Tiafoe

Últimos Resultados de Moise Kouame