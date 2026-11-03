Alejandro Davidovich Fokina - Moise Kouame, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Alejandro Davidovich Fokina - Moise Kouame: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de noviembre de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(17) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista francés Moise Kouame(132) este martes no antes de las 12:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (1-6, 7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-5, 4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Arthur Gea
| 0-0 (1-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (6-1, 3-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Frances Tiafoe
Últimos Resultados de Moise Kouame
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/11/2026
| Brest (Final)
| Moise Kouame
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-6)
| Martin Damm
|31/10/2026
| Brest (Semifinal)
| Moise Kouame
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Otto Virtanen
|30/10/2026
| Brest (Cuartos de final)
| Moise Kouame
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Francesco Maestrelli
|29/10/2026
| Brest (Octavos de final)
| Hugo Gaston
| 0-1 (5-7, 1-2)
| Moise Kouame
|27/10/2026
| Brest (Dieciseisavos de final)
| Hugo Grenier
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Moise Kouame