Alejandro Davidovich Fokina - Thiago Agustin Tirante, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Alejandro Davidovich Fokina - Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de mayo de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista argentino Thiago Agustin Tirante(60) este miércoles a las 11:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/10/2024 BNP Paribas Nordic Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Thiago Agustin Tirante

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-2 (6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3) Damir Dzumhur 20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) Alex de Minaur 18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 6-4) Corentin Moutet 11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-4, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina 09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Cristian Garin 0-2 (6-7, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante.