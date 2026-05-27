Alejandro Davidovich Fokina - Thiago Agustin Tirante, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Alejandro Davidovich Fokina - Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros ATP
Alejandro Davidovich Fokina - Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 10:01
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Madrid, 27 de mayo de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista argentino Thiago Agustin Tirante(60) este miércoles a las 11:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/10/2024 BNP Paribas Nordic Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Thiago Agustin Tirante

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-2 (6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3) Damir Dzumhur
20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) Alex de Minaur
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 6-4) Corentin Moutet
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-4, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Cristian Garin 0-2 (6-7, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Llamas Ruiz 1-3 (3-6, 6-7, 7-6, 0-6) Thiago Agustin Tirante
18/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Arthur Rinderknech 2-0 (6-4, 6-1) Thiago Agustin Tirante
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Thiago Agustin Tirante 0-2 (3-6, 2-6) Daniil Medvedev
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (3-6, 4-6) Thiago Agustin Tirante
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Thiago Agustin Tirante 2-0 (6-3, 7-5) Cameron Norrie

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