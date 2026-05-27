Alejandro Davidovich Fokina - Thiago Agustin Tirante, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Alejandro Davidovich Fokina - Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de mayo de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista argentino Thiago Agustin Tirante(60) este miércoles a las 11:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/10/2024
| BNP Paribas Nordic Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Thiago Agustin Tirante
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-2 (6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3)
| Damir Dzumhur
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (2-6, 6-4, 4-6)
| Alex de Minaur
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Corentin Moutet
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Cristian Garin
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Llamas Ruiz
| 1-3 (3-6, 6-7, 7-6, 0-6)
| Thiago Agustin Tirante
|18/05/2026
| Geneva Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Thiago Agustin Tirante
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Thiago Agustin Tirante
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Cameron Norrie