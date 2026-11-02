Alejandro Tabilo - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Alejandro Tabilo - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Rolex Paris Masters
Alejandro Tabilo - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 2 noviembre 2026 11:32
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Madrid, 2 de noviembre de 2026.

El tenista chileno Alejandro Tabilo(30) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Rafael Jodar(10) este lunes no antes de las 12:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 2-6) Rafael Jodar
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-1) Alejandro Tabilo
02/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Rafael Jodar 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Alejandro Tabilo
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Alejandro Tabilo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 2-6) Rafael Jodar
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Tabilo 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Pablo Carreno Busta
03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Denis Shapovalov 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) Alejandro Tabilo
30/09/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Tommy Paul
25/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 4-6) Adrian Mannarino

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Valentin Vacherot 2-1 (7-6, 2-6, 7-6) Rafael Jodar
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 2-6) Rafael Jodar
18/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (1-6, 7-6, 6-4) Rafael Jodar
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev
16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Casper Ruud
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