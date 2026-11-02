Alejandro Tabilo - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Alejandro Tabilo - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de noviembre de 2026.
El tenista chileno Alejandro Tabilo(30) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Rafael Jodar(10) este lunes no antes de las 12:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Alejandro Tabilo
|02/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-4)
| Alejandro Tabilo
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Rafael Jodar
Últimos Resultados de Alejandro Tabilo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|03/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-1 (7-5, 3-6, 6-4)
| Alejandro Tabilo
|30/09/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Tommy Paul
|25/09/2026
| Chengdu Open (Octavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Adrian Mannarino
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (7-6, 2-6, 7-6)
| Rafael Jodar
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|18/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (1-6, 7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Casper Ruud