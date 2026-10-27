Alejandro Tabilo - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Alejandro Tabilo - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Indoors Basel
Alejandro Tabilo - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 13:02
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Madrid, 27 de octubre de 2026.

El tenista chileno Alejandro Tabilo(30) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista español Rafael Jodar(11) este martes no antes de las 14:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-1) Alejandro Tabilo
02/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Rafael Jodar 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Alejandro Tabilo
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Alejandro Tabilo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Tabilo 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Pablo Carreno Busta
03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Denis Shapovalov 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) Alejandro Tabilo
30/09/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Tommy Paul
25/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 4-6) Adrian Mannarino
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alejandro Tabilo 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) Daniel Merida Aguilar

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (1-6, 7-6, 6-4) Rafael Jodar
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev
16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Casper Ruud
14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Rafael Jodar
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Rafael Jodar
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