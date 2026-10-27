Alejandro Tabilo - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Alejandro Tabilo - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de octubre de 2026.

El tenista chileno Alejandro Tabilo(30) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista español Rafael Jodar(11) este martes no antes de las 14:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-1) Alejandro Tabilo 02/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Rafael Jodar 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) Alejandro Tabilo 06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Rafael Jodar

Últimos Resultados de Alejandro Tabilo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Tabilo 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Pablo Carreno Busta 03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Denis Shapovalov 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) Alejandro Tabilo 30/09/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 2-0 (6-1, 6-2) Tommy Paul 25/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 4-6) Adrian Mannarino 19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alejandro Tabilo 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) Daniel Merida Aguilar

Últimos Resultados de Rafael Jodar