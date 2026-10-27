Alejandro Tabilo - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Alejandro Tabilo - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de octubre de 2026.
El tenista chileno Alejandro Tabilo(30) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista español Rafael Jodar(11) este martes no antes de las 14:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Alejandro Tabilo
|02/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-4)
| Alejandro Tabilo
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Rafael Jodar
Últimos Resultados de Alejandro Tabilo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|03/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-1 (7-5, 3-6, 6-4)
| Alejandro Tabilo
|30/09/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Tommy Paul
|25/09/2026
| Chengdu Open (Octavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Adrian Mannarino
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (7-5, 3-6, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (1-6, 7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Casper Ruud
|14/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Rafael Jodar