Aleksandar Kovacevic - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Aleksandar Kovacevic - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP
Aleksandar Kovacevic - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 25 mayo 2026 12:02
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Madrid, 25 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic(67) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista español Rafael Jodar(29) este lunes a las 13:00.

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-Últimos Resultados de Aleksandar Kovacevic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/05/2026 Hamburg European Open (Semifinal) Aleksandar Kovacevic 0-2 (1-6, 4-6) Ignacio Buse
21/05/2026 Hamburg European Open (Cuartos de final) Aleksandar Kovacevic 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Camilo Ugo Carabelli
20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) Aleksandar Kovacevic
19/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Aleksandar Kovacevic 2-0 (6-2, 7-6) Arthur Gea
17/05/2026 Hamburg European Open, Qualification (Cuartos de final) Aleksandar Kovacevic 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) Arthur Gea

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Rafael Jodar 1-2 (6-7, 7-5, 0-6) Luciano Darderi
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-1, 6-4) Learner Tien
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) Rafael Jodar
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Nuno Borges 0-2 (6-7, 4-6) Rafael Jodar
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 7-6) Rafael Jodar

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