Aleksandar Kovacevic - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Aleksandar Kovacevic - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic(67) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista español Rafael Jodar(29) este lunes a las 13:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Aleksandar Kovacevic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/05/2026 Hamburg European Open (Semifinal) Aleksandar Kovacevic 0-2 (1-6, 4-6) Ignacio Buse 21/05/2026 Hamburg European Open (Cuartos de final) Aleksandar Kovacevic 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Camilo Ugo Carabelli 20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) Aleksandar Kovacevic 19/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Aleksandar Kovacevic 2-0 (6-2, 7-6) Arthur Gea 17/05/2026 Hamburg European Open, Qualification (Cuartos de final) Aleksandar Kovacevic 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) Arthur Gea

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.