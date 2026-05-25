Aleksandar Kovacevic - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Aleksandar Kovacevic - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de mayo de 2026.
El tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic(67) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista español Rafael Jodar(29) este lunes a las 13:00.
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-Últimos Resultados de Aleksandar Kovacevic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/05/2026
| Hamburg European Open (Semifinal)
| Aleksandar Kovacevic
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Ignacio Buse
|21/05/2026
| Hamburg European Open (Cuartos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Camilo Ugo Carabelli
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (6-4, 5-7, 4-6)
| Aleksandar Kovacevic
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Arthur Gea
|17/05/2026
| Hamburg European Open, Qualification (Cuartos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 1-2 (5-7, 6-4, 4-6)
| Arthur Gea
-Últimos Resultados de Rafael Jodar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 1-2 (6-7, 7-5, 0-6)
| Luciano Darderi
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Learner Tien
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 1-2 (1-6, 6-4, 3-6)
| Rafael Jodar
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Nuno Borges
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Rafael Jodar
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Rafael Jodar