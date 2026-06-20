Alemania - Costa de Marfil, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Alemania - Costa de Marfil: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de junio de 2026.

La selección de Alemania, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el BMO Field de Toronto, en Canadá ante Costa de Marfil este sábado a las 22:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 7 - 1 como local contra Curazao, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Costa de Marfil ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Ecuador, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Alemania 3 1 2 Clasificado Costa de Marfil 3 1 3 Tercero ¿? Ecuador 0 1 4 Eliminado Curazao 0 1

-Onces iniciales probables.

ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz.

COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guela Doue, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Amad Diallo, Yan Diomande, Franck Kessie, Seko Fofana; Nicolas Pepe, Ange-Yoan Bonny.

-Últimos Resultados de Alemania.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao

-Últimos Resultados de Costa de Marfil.