Alemania - Curazao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Alemania - Curazao: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de junio de 2026.

Las selecciones de Alemania y Curazao debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el NRG Stadium este domingo a las 19:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Curazao 0 0 2 Clasificado Ecuador 0 0 3 Tercero ¿? Alemania 0 0 4 Eliminado Costa de Marfil 0 0

-Onces iniciales probables.

ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz.

CURAZAO: Eloy Room; Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer; Sherel Floranus, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Deveron Fonville; Tahith Chong, Jurgen Locadia.