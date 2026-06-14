Alemania - Curazao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Alemania - Curazao: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de junio de 2026.
Las selecciones de Alemania y Curazao debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el NRG Stadium este domingo a las 19:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Curazao
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Ecuador
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Alemania
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Costa de Marfil
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz.
CURAZAO: Eloy Room; Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer; Sherel Floranus, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Deveron Fonville; Tahith Chong, Jurgen Locadia.