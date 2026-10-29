Alex Michelsen - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Alex Michelsen - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de octubre de 2026.
El tenista estadounidense Alex Michelsen(34) se enfrenta en Octavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista francés Arthur Fils(8) este jueves no antes de las 14:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/10/2026
| European Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Alex Michelsen
Últimos Resultados de Alex Michelsen
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-3)
| Botic van de Zandschulp
|23/10/2026
| European Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Alex Michelsen
|22/10/2026
| European Open (Octavos de final)
| David Goffin
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alex Michelsen
|19/10/2026
| European Open (Dieciseisavos de final)
| Andrea Guerrieri
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Alex Michelsen
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex Michelsen
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Arthur Fils
|24/10/2026
| European Open (Semifinal)
| Arthur Fils
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Jan-Lennard Struff
|23/10/2026
| European Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Alex Michelsen
|22/10/2026
| European Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-0 ()
| Jaume Munar
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Botic van de Zandschulp