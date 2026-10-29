Alex Michelsen - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Alex Michelsen - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Swiss Indoors Basel
Alex Michelsen - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Swiss Indoors Basel - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 29 octubre 2026 13:02
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Madrid, 29 de octubre de 2026.

El tenista estadounidense Alex Michelsen(34) se enfrenta en Octavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista francés Arthur Fils(8) este jueves no antes de las 14:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/10/2026 European Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-4, 7-6) Alex Michelsen

Últimos Resultados de Alex Michelsen

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 2-1 (5-7, 6-3, 6-3) Botic van de Zandschulp
23/10/2026 European Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-4, 7-6) Alex Michelsen
22/10/2026 European Open (Octavos de final) David Goffin 0-2 (3-6, 4-6) Alex Michelsen
19/10/2026 European Open (Dieciseisavos de final) Andrea Guerrieri 0-2 (1-6, 2-6) Alex Michelsen
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 6-4) Alex Michelsen

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (6-7, 5-7) Arthur Fils
24/10/2026 European Open (Semifinal) Arthur Fils 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Jan-Lennard Struff
23/10/2026 European Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-4, 7-6) Alex Michelsen
22/10/2026 European Open (Octavos de final) Arthur Fils 0-0 () Jaume Munar
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 0-2 (5-7, 4-6) Botic van de Zandschulp
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