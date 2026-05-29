Alex Michelsen - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Alex Michelsen - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 11:31
Madrid, 29 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Alex Michelsen(42) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista español Rafael Jodar(29) este viernes a las 12:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alex Michelsen.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Nishesh Basavareddy 1-3 (6-7, 3-6, 6-3, 3-6) Alex Michelsen
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Shevchenko 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) Alex Michelsen
21/05/2026 Geneva Open (Cuartos de final) Alex Michelsen 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) Learner Tien
20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Stan Wawrinka 0-2 (6-7, 6-7) Alex Michelsen
18/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Sebastian Baez 0-2 (5-7, 3-6) Alex Michelsen

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 1-3 (1-6, 7-6, 4-6, 5-7) Rafael Jodar
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Aleksandar Kovacevic 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) Rafael Jodar
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Rafael Jodar 1-2 (6-7, 7-5, 0-6) Luciano Darderi
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-1, 6-4) Learner Tien
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) Rafael Jodar

