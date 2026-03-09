Alex Michelsen - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alex Michelsen - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 21:01
Madrid, 9 de marzo de 2026.

El tenista estadounidense Alex Michelsen(44) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Taylor Fritz(7) este lunes a las 22:00.

-Últimos Resultados de Alex Michelsen.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Ugo Humbert 1-2 (5-7, 7-6, 6-7) Alex Michelsen
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (3-6, 4-6) Alex Michelsen
19/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (3-6, 6-7) Sebastian Korda
16/02/2026 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Valentin Vacherot 0-2 (6-7, 4-6) Alex Michelsen
11/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Jacob Fearnley 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) Taylor Fritz
21/02/2026 Delray Beach Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 3-6) Tommy Paul
20/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-4) Rafael Jodar
15/02/2026 Dallas Open (Final) Taylor Fritz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Ben Shelton
14/02/2026 Dallas Open (Semifinal) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 7-6) Marin Cilic

