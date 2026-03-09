Alex Michelsen - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alex Michelsen - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de marzo de 2026.
El tenista estadounidense Alex Michelsen(44) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Estadounidense Taylor Fritz(7) este lunes a las 22:00.
-Últimos Resultados de Alex Michelsen.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Ugo Humbert
| 1-2 (5-7, 7-6, 6-7)
| Alex Michelsen
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alex Michelsen
|19/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Sebastian Korda
|16/02/2026
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Valentin Vacherot
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Alex Michelsen
|11/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jacob Fearnley
| 1-2 (3-6, 7-6, 1-6)
| Taylor Fritz
|21/02/2026
| Delray Beach Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Tommy Paul
|20/02/2026
| Delray Beach Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|15/02/2026
| Dallas Open (Final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|14/02/2026
| Dallas Open (Semifinal)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Marin Cilic