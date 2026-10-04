Alex de Minaur - Andrey Rublev, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Alex de Minaur - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open
Alex de Minaur - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 4 octubre 2026 7:31
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Madrid, 4 de octubre de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open al tenista ruso Andrey Rublev(25) este domingo no antes de las 08:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/02/2025 Qatar Open (Cuartos de final) Andrey Rublev 2-1 (6-1, 3-6, 7-6) Alex de Minaur
16/02/2024 Rotterdam Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) Andrey Rublev
21/01/2024 Australian Open ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 2-3 (4-6, 7-6, 7-6, 3-6, 0-6) Andrey Rublev
03/11/2023 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Alex de Minaur 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) Andrey Rublev
15/02/2023 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-4) Andrey Rublev

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Quentin Halys
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) Mariano Navone
26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur
20/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-3) Kamil Majchrzak
19/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-0) Maks Kasnikowski

Últimos Resultados de Andrey Rublev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Andrey Rublev 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) Roman Safiullin
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 1-2 (4-6, 7-5, 6-7) Andrey Rublev
29/09/2026 Hangzhou Open (Final) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 6-4) Andrey Rublev
28/09/2026 Hangzhou Open (Semifinal) Kyrian Jacquet 0-2 (6-7, 1-6) Andrey Rublev
27/09/2026 Hangzhou Open (Cuartos de final) Hugo Gaston 1-2 (7-6, 6-7, 1-6) Andrey Rublev
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