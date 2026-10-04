Alex de Minaur - Andrey Rublev, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Alex de Minaur - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de octubre de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open al tenista ruso Andrey Rublev(25) este domingo no antes de las 08:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/02/2025
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Andrey Rublev
| 2-1 (6-1, 3-6, 7-6)
| Alex de Minaur
|16/02/2024
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-3)
| Andrey Rublev
|21/01/2024
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-3 (4-6, 7-6, 7-6, 3-6, 0-6)
| Andrey Rublev
|03/11/2023
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 1-2 (6-4, 3-6, 1-6)
| Andrey Rublev
|15/02/2023
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Andrey Rublev
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Quentin Halys
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Mariano Navone
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-2, 6-7, 9-11)
| Alex de Minaur
|20/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Kamil Majchrzak
|19/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Maks Kasnikowski
Últimos Resultados de Andrey Rublev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-4)
| Roman Safiullin
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 1-2 (4-6, 7-5, 6-7)
| Andrey Rublev
|29/09/2026
| Hangzhou Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Andrey Rublev
|28/09/2026
| Hangzhou Open (Semifinal)
| Kyrian Jacquet
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Andrey Rublev
|27/09/2026
| Hangzhou Open (Cuartos de final)
| Hugo Gaston
| 1-2 (7-6, 6-7, 1-6)
| Andrey Rublev