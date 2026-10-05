Alex de Minaur - Hubert Hurkacz, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Alex de Minaur - Hubert Hurkacz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de China Open
Alex de Minaur - Hubert Hurkacz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 5 octubre 2026 8:32
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Madrid, 5 de octubre de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Semifinal del torneo China Open al tenista polaco Hubert Hurkacz(46) este lunes no antes de las 09:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) Hubert Hurkacz
10/03/2025 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 0-6) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) Andrey Rublev
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Quentin Halys
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) Mariano Navone
26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur
20/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-3) Kamil Majchrzak

Últimos Resultados de Hubert Hurkacz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Hubert Hurkacz 2-0 (7-6, 6-2) Karen Khachanov
02/10/2026 China Open (Octavos de final) Hubert Hurkacz 2-1 (7-6, 6-7, 6-2) Arthur Gea
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Learner Tien 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Hubert Hurkacz
29/09/2026 Chengdu Open (Final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
28/09/2026 Chengdu Open (Semifinal) Hubert Hurkacz 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) Denis Shapovalov
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