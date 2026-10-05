Alex de Minaur - Hubert Hurkacz, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Alex de Minaur - Hubert Hurkacz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de octubre de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Semifinal del torneo China Open al tenista polaco Hubert Hurkacz(46) este lunes no antes de las 09:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/01/2026
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-4)
| Hubert Hurkacz
|10/03/2025
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Alex de Minaur
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (1-6, 6-2, 6-3)
| Andrey Rublev
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Quentin Halys
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Mariano Navone
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-2, 6-7, 9-11)
| Alex de Minaur
|20/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Kamil Majchrzak
Últimos Resultados de Hubert Hurkacz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Hubert Hurkacz
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Karen Khachanov
|02/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-2)
| Arthur Gea
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Hubert Hurkacz
|29/09/2026
| Chengdu Open (Final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|28/09/2026
| Chengdu Open (Semifinal)
| Hubert Hurkacz
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-3)
| Denis Shapovalov