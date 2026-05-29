Alex de Minaur - Jakub Mensik, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Alex de Minaur - Jakub Mensik: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de mayo de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista checo Jakub Mensik(27) este viernes a las 14:30.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/01/2026
| United Cup, Group D (Round Robin)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Jakub Mensik
|29/09/2025
| China Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-0 (4-1)
| Jakub Mensik
|21/09/2025
| Laver Cup (Final)
| Jakub Mensik
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|06/02/2025
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|25/10/2024
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Jakub Mensik
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-0 ()
| Alexander Blockx
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-2)
| Toby Samuel
|22/05/2026
| Hamburg European Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 1-2 (6-2, 3-6, 3-6)
| Tommy Paul
|21/05/2026
| Hamburg European Open (Cuartos de final)
| Luciano Darderi
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Alex de Minaur
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (2-6, 6-4, 4-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Jakub Mensik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Mariano Navone
| 2-3 (3-6, 6-2, 4-6, 6-1, 6-7)
| Jakub Mensik
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Titouan Droguet
| 0-3 (3-6, 2-6, 4-6)
| Jakub Mensik
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Ignacio Buse
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Jakub Mensik
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Jakub Mensik
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Jan-Lennard Struff
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Alexei Popyrin
| 2-1 (6-3, 2-6, 6-4)
| Jakub Mensik