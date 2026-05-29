Alex de Minaur - Jakub Mensik, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Alex de Minaur - Jakub Mensik: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP
Alex de Minaur - Jakub Mensik: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 13:32
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Madrid, 29 de mayo de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista checo Jakub Mensik(27) este viernes a las 14:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/01/2026 United Cup, Group D (Round Robin) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-1) Jakub Mensik
29/09/2025 China Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-0 (4-1) Jakub Mensik
21/09/2025 Laver Cup (Final) Jakub Mensik 0-2 (3-6, 4-6) Alex de Minaur
06/02/2025 Rotterdam Open (Octavos de final) Jakub Mensik 0-2 (4-6, 4-6) Alex de Minaur
25/10/2024 Erste Bank Open (Cuartos de final) Jakub Mensik 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 0-0 () Alexander Blockx
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex de Minaur 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) Toby Samuel
22/05/2026 Hamburg European Open (Semifinal) Alex de Minaur 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) Tommy Paul
21/05/2026 Hamburg European Open (Cuartos de final) Luciano Darderi 0-2 (0-6, 3-6) Alex de Minaur
20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Jakub Mensik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Mariano Navone 2-3 (3-6, 6-2, 4-6, 6-1, 6-7) Jakub Mensik
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Titouan Droguet 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) Jakub Mensik
20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Ignacio Buse 2-0 (6-0, 6-3) Jakub Mensik
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Jakub Mensik 2-0 (7-6, 6-2) Jan-Lennard Struff
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Alexei Popyrin 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) Jakub Mensik

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