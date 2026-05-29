Alex de Minaur - Jakub Mensik, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Alex de Minaur - Jakub Mensik: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de mayo de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista checo Jakub Mensik(27) este viernes a las 14:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/01/2026 United Cup, Group D (Round Robin) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-1) Jakub Mensik 29/09/2025 China Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-0 (4-1) Jakub Mensik 21/09/2025 Laver Cup (Final) Jakub Mensik 0-2 (3-6, 4-6) Alex de Minaur 06/02/2025 Rotterdam Open (Octavos de final) Jakub Mensik 0-2 (4-6, 4-6) Alex de Minaur 25/10/2024 Erste Bank Open (Cuartos de final) Jakub Mensik 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 0-0 () Alexander Blockx 25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex de Minaur 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) Toby Samuel 22/05/2026 Hamburg European Open (Semifinal) Alex de Minaur 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) Tommy Paul 21/05/2026 Hamburg European Open (Cuartos de final) Luciano Darderi 0-2 (0-6, 3-6) Alex de Minaur 20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Jakub Mensik.