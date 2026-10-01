Alex de Minaur - Mariano Navone, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Madrid, 1 de octubre de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open al tenista argentino Mariano Navone(45) este jueves no antes de las 05:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/10/2024 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-5, 6-1) Mariano Navone

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur 20/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-3) Kamil Majchrzak 19/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-0) Maks Kasnikowski 04/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Botic van de Zandschulp 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) Alex de Minaur 02/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Andrea Guerrieri 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Mariano Navone