Alex de Minaur - Mariano Navone, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 1 octubre 2026 5:21
Seguir en

Madrid, 1 de octubre de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open al tenista argentino Mariano Navone(45) este jueves no antes de las 05:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2024 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-5, 6-1) Mariano Navone

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur
20/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-3) Kamil Majchrzak
19/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-0) Maks Kasnikowski
04/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Botic van de Zandschulp 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) Alex de Minaur
02/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Andrea Guerrieri 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Mariano Navone

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Tomas Etcheverry 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) Mariano Navone
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Matteo Berrettini 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 6-7) Mariano Navone
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mariano Navone 3-2 (7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1) Novak Djokovic
25/08/2026 Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final) James Duckworth 2-0 (6-3, 7-6) Mariano Navone
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Alexander Blockx 2-0 (6-3, 6-4) Mariano Navone

Mariano Navone se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Mariano Navone se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Álex de Miñaur gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Álex de Miñaur gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Mariano Navone gana el primer juego y domina 1-0

Mariano Navone gana el primer juego y domina 1-0

Contador

Contenido patrocinado