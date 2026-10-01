Alex de Minaur - Mariano Navone, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Madrid, 1 de octubre de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open al tenista argentino Mariano Navone(45) este jueves no antes de las 05:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2024
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Mariano Navone
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-2, 6-7, 9-11)
| Alex de Minaur
|20/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Kamil Majchrzak
|19/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Maks Kasnikowski
|04/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 3-0 (6-4, 7-5, 6-2)
| Alex de Minaur
|02/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Andrea Guerrieri
| 0-3 (2-6, 2-6, 4-6)
| Alex de Minaur
Últimos Resultados de Mariano Navone
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-3)
| Mariano Navone
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Matteo Berrettini
| 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 6-7)
| Mariano Navone
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mariano Navone
| 3-2 (7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1)
| Novak Djokovic
|25/08/2026
| Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final)
| James Duckworth
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Mariano Navone
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Blockx
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mariano Navone