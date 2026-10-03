Alex de Minaur - Quentin Halys, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Alex de Minaur - Quentin Halys: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open
Alex de Minaur - Quentin Halys: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 3 octubre 2026 4:02
Seguir en

Madrid, 3 de octubre de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open al tenista francés Quentin Halys(49) este sábado no antes de las 05:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Quentin Halys 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) Alex de Minaur
25/03/2023 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Quentin Halys

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) Mariano Navone
26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur
20/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-3) Kamil Majchrzak
19/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-0) Maks Kasnikowski
04/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Botic van de Zandschulp 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Quentin Halys

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Ignacio Buse 0-2 (1-6, 6-7) Quentin Halys
26/09/2026 Hangzhou Open (Octavos de final) Quentin Halys 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Roman Safiullin
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) Quentin Halys
04/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 3-2 (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3) Quentin Halys
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Quentin Halys 3-1 (6-4, 7-5, 6-7, 6-1) Facundo Acosta
Contador

Contenido patrocinado