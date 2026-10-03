Alex de Minaur - Quentin Halys, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Alex de Minaur - Quentin Halys: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de octubre de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open al tenista francés Quentin Halys(49) este sábado no antes de las 05:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Quentin Halys
| 1-2 (6-1, 3-6, 6-7)
| Alex de Minaur
|25/03/2023
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 1-2 (7-6, 6-7, 6-7)
| Quentin Halys
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Mariano Navone
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-2, 6-7, 9-11)
| Alex de Minaur
|20/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Kamil Majchrzak
|19/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Maks Kasnikowski
|04/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 3-0 (6-4, 7-5, 6-2)
| Alex de Minaur
Últimos Resultados de Quentin Halys
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Ignacio Buse
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Quentin Halys
|26/09/2026
| Hangzhou Open (Octavos de final)
| Quentin Halys
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Roman Safiullin
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-3)
| Quentin Halys
|04/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-2 (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3)
| Quentin Halys
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Quentin Halys
| 3-1 (6-4, 7-5, 6-7, 6-1)
| Facundo Acosta