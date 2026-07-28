Alex de Minaur - Stefanos Tsitsipas, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Alex de Minaur - Stefanos Tsitsipas: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de julio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista griego Stefanos Tsitsipas(51) este miércoles no antes de las 00:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-3, 7-6) Alex de Minaur 14/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-1, 6-2) Alex de Minaur 01/03/2024 Mexican Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) Stefanos Tsitsipas 06/08/2023 Los Cabos Open (Final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-3, 6-4) Alex de Minaur 21/04/2023 Barcelona Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (4-6, 2-6) Stefanos Tsitsipas

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli 04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 3-1 (6-2, 5-7, 6-2, 6-4) Zachary Svajda 02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) Adrian Mannarino 30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex de Minaur 3-0 (7-6, 6-1, 6-0) Roman Andres Burruchaga 19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (5-7, 3-6) Brandon Nakashima

Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas