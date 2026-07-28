Alex de Minaur - Stefanos Tsitsipas, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Alex de Minaur - Stefanos Tsitsipas: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de julio de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista griego Stefanos Tsitsipas(51) este miércoles no antes de las 00:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alex de Minaur
|14/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Alex de Minaur
|01/03/2024
| Mexican Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-3)
| Stefanos Tsitsipas
|06/08/2023
| Los Cabos Open (Final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alex de Minaur
|21/04/2023
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Stefanos Tsitsipas
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-3 (5-7, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-1 (6-2, 5-7, 6-2, 6-4)
| Zachary Svajda
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
| Adrian Mannarino
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (7-6, 6-1, 6-0)
| Roman Andres Burruchaga
|19/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Brandon Nakashima
Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/07/2026
| Swiss Open (Final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Raphael Collignon
|18/07/2026
| Swiss Open (Semifinal)
| Alexander Shevchenko
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Stefanos Tsitsipas
|17/07/2026
| Swiss Open (Cuartos de final)
| Arthur Rinderknech
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Stefanos Tsitsipas
|16/07/2026
| Swiss Open (Octavos de final)
| Jerome Kym
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Stefanos Tsitsipas
|14/07/2026
| Swiss Open (Dieciseisavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Ignacio Buse