Alex de Minaur - Stefanos Tsitsipas, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Alex de Minaur - Stefanos Tsitsipas: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open
Alex de Minaur - Stefanos Tsitsipas: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 28 julio 2026 23:01
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Madrid, 28 de julio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista griego Stefanos Tsitsipas(51) este miércoles no antes de las 00:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-3, 7-6) Alex de Minaur
14/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-1, 6-2) Alex de Minaur
01/03/2024 Mexican Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) Stefanos Tsitsipas
06/08/2023 Los Cabos Open (Final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-3, 6-4) Alex de Minaur
21/04/2023 Barcelona Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (4-6, 2-6) Stefanos Tsitsipas

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 3-1 (6-2, 5-7, 6-2, 6-4) Zachary Svajda
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) Adrian Mannarino
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex de Minaur 3-0 (7-6, 6-1, 6-0) Roman Andres Burruchaga
19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (5-7, 3-6) Brandon Nakashima

Últimos Resultados de Stefanos Tsitsipas

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/07/2026 Swiss Open (Final) Stefanos Tsitsipas 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Raphael Collignon
18/07/2026 Swiss Open (Semifinal) Alexander Shevchenko 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Stefanos Tsitsipas
17/07/2026 Swiss Open (Cuartos de final) Arthur Rinderknech 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Stefanos Tsitsipas
16/07/2026 Swiss Open (Octavos de final) Jerome Kym 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Stefanos Tsitsipas
14/07/2026 Swiss Open (Dieciseisavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-4, 6-4) Ignacio Buse

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