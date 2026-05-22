Alex de Minaur - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Alex de Minaur - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de mayo de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Semifinal del torneo Hamburg European Open al tenista estadounidense Tommy Paul(26) este viernes a las 17:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-5, 6-3) Alex de Minaur 04/08/2023 Los Cabos Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Tommy Paul 05/03/2023 Mexican Open (Final) Tommy Paul 1-2 (6-3, 4-6, 1-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/05/2026 Hamburg European Open (Cuartos de final) Luciano Darderi 0-2 (0-6, 3-6) Alex de Minaur 20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) Alex de Minaur 18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Alex de Minaur 08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Matteo Arnaldi 24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-1) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Tommy Paul.