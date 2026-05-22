Alex de Minaur - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Alex de Minaur - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de mayo de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Semifinal del torneo Hamburg European Open al tenista estadounidense Tommy Paul(26) este viernes a las 17:30.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Alex de Minaur
|04/08/2023
| Los Cabos Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Tommy Paul
|05/03/2023
| Mexican Open (Final)
| Tommy Paul
| 1-2 (6-3, 4-6, 1-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/05/2026
| Hamburg European Open (Cuartos de final)
| Luciano Darderi
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Alex de Minaur
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (2-6, 6-4, 4-6)
| Alex de Minaur
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Alex de Minaur
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Matteo Arnaldi
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Tommy Paul.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/05/2026
| Hamburg European Open (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Daniel Altmaier
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Tomas Etcheverry
|17/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Ethan Quinn
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Luciano Darderi
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Aleksandar Vukic