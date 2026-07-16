Alex Molcan - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Alex Molcan - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Croatia Open
Alex Molcan - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 16 julio 2026 20:01
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Madrid, 16 de julio de 2026.

El tenista eslovaco Alex Molcan(101) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Croatia Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(20) este jueves no antes de las 21:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alex Molcan.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Dino Prizmic 1-1 (6-3, 6-7, 0-4) Alex Molcan
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Alex Molcan 2-0 (6-4, 7-5) Valentin Royer
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) Alex Molcan
01/07/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex Molcan 3-1 (6-4, 3-6, 7-5, 6-2) Daniel Altmaier
22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 2-1 (2-6, 7-6, 7-6) Alex Molcan

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Marco Trungelliti 0-2 (4-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina
05/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-2 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1) Alejandro Davidovich Fokina
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) Marton Fucsovics
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) Fabian Marozsan
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) Juan Manuel Cerundolo

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