Alex Molcan - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Alex Molcan - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de julio de 2026.
El tenista eslovaco Alex Molcan(101) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Croatia Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(20) este jueves no antes de las 21:00.
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-Últimos Resultados de Alex Molcan.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Dino Prizmic
| 1-1 (6-3, 6-7, 0-4)
| Alex Molcan
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Alex Molcan
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Valentin Royer
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Jiri Lehecka
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-4)
| Alex Molcan
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex Molcan
| 3-1 (6-4, 3-6, 7-5, 6-2)
| Daniel Altmaier
|22/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-1 (2-6, 7-6, 7-6)
| Alex Molcan
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|05/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-2 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1)
| Alejandro Davidovich Fokina
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-0 (7-6, 6-2, 6-3)
| Marton Fucsovics
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-0 (6-3, 6-0, 6-3)
| Fabian Marozsan
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-0 (6-4, 6-4, 7-6)
| Juan Manuel Cerundolo