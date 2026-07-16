Alex Molcan - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Alex Molcan - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de julio de 2026.

El tenista eslovaco Alex Molcan(101) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Croatia Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(20) este jueves no antes de las 21:00.

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-Últimos Resultados de Alex Molcan.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Dino Prizmic 1-1 (6-3, 6-7, 0-4) Alex Molcan 14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Alex Molcan 2-0 (6-4, 7-5) Valentin Royer 02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jiri Lehecka 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) Alex Molcan 01/07/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex Molcan 3-1 (6-4, 3-6, 7-5, 6-2) Daniel Altmaier 22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 2-1 (2-6, 7-6, 7-6) Alex Molcan

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.