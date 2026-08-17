Alexander Blockx - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Alexander Blockx - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open
Alexander Blockx - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 17 agosto 2026 16:44
Seguir en

Madrid, 17 de agosto de 2026.

El tenista Belga Alexander Blockx(32) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este lunes no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (3-6, 3-6) Alexander Blockx

Últimos Resultados de Alexander Blockx

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Alexander Blockx 2-0 (6-3, 6-4) Mariano Navone
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-3, 6-4) Alexander Blockx
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Jaume Munar 0-0 () Alexander Blockx
26/07/2026 Estoril Open (Final) Luca Van Assche 2-1 (6-4, 4-6, 7-5) Alexander Blockx
25/07/2026 Estoril Open (Semifinal) Alexander Blockx 2-1 (5-7, 7-6, 7-6) Luciano Darderi

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) Flavio Cobolli
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (6-7, 6-7) Yannick Hanfmann
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 4-6) Roman Andres Burruchaga
08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-3 (4-6, 6-7, 0-6) Arthur Fery
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli

Contador

Contenido patrocinado