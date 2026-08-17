Alexander Blockx - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Alexander Blockx - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de agosto de 2026.
El tenista Belga Alexander Blockx(32) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista italiano Flavio Cobolli(10) este lunes no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alexander Blockx
Últimos Resultados de Alexander Blockx
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Blockx
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Mariano Navone
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alexander Blockx
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Jaume Munar
| 0-0 ()
| Alexander Blockx
|26/07/2026
| Estoril Open (Final)
| Luca Van Assche
| 2-1 (6-4, 4-6, 7-5)
| Alexander Blockx
|25/07/2026
| Estoril Open (Semifinal)
| Alexander Blockx
| 2-1 (5-7, 7-6, 7-6)
| Luciano Darderi
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 1-2 (1-6, 6-4, 3-6)
| Flavio Cobolli
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Yannick Hanfmann
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Roman Andres Burruchaga
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-3 (4-6, 6-7, 0-6)
| Arthur Fery
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-3 (5-7, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli