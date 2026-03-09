Alexander Bublik - Rinky Hijikata, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alexander Bublik - Rinky Hijikata: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de marzo de 2026.
El tenista Kazajo Alexander Bublik(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Australiano Rinky Hijikata(117) este lunes a las 20:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/03/2025
| Phoenix (Octavos de final)
| Rinky Hijikata
| 1-2 (2-6, 7-5, 3-6)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-2)
| Vit Kopriva
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alexander Bublik
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexander Bublik
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Rinky Hijikata.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Rinky Hijikata
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Luciano Darderi
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Francesco Maestrelli
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Rinky Hijikata
|04/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Ignacio Buse
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Rinky Hijikata
|02/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Leandro Riedi
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Rinky Hijikata
|25/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Rinky Hijikata
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Mattia Bellucci