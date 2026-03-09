Alexander Bublik - Rinky Hijikata, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alexander Bublik - Rinky Hijikata: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open
Alexander Bublik - Rinky Hijikata: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 9 marzo 2026 19:30
Madrid, 9 de marzo de 2026.

El tenista Kazajo Alexander Bublik(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Australiano Rinky Hijikata(117) este lunes a las 20:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/03/2025 Phoenix (Octavos de final) Rinky Hijikata 1-2 (2-6, 7-5, 3-6) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 2-1 (3-6, 7-6, 6-2) Vit Kopriva
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Tallon Griekspoor 2-0 (6-3, 7-6) Alexander Bublik
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 0-2 (3-6, 4-6) Alexander Bublik
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (1-6, 2-6) Felix Auger-Aliassime
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Jaume Munar 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Rinky Hijikata.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Rinky Hijikata 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Luciano Darderi
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Francesco Maestrelli 0-2 (6-7, 4-6) Rinky Hijikata
04/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Ignacio Buse 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Rinky Hijikata
02/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Leandro Riedi 0-2 (5-7, 3-6) Rinky Hijikata
25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Rinky Hijikata 0-2 (6-7, 3-6) Mattia Bellucci

