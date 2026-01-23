Alexander Bublik - Tomas Etcheverry, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Alexander Bublik - Tomas Etcheverry: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de enero de 2026.
El tenista Kazajo Alexander Bublik(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Argentino Tomas Etcheverry(62) este viernes a las 10:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/05/2025
| Turin (Cuartos de final)
| Tomas Etcheverry
| 1-2 (2-6, 6-3, 5-7)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 3-0 (7-5, 6-4, 7-5)
| Marton Fucsovics
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Bublik
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)
| Jenson Brooksby
|11/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Alexander Bublik
|10/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Semifinal)
| Marcos Giron
| 1-2 (6-3, 4-6, 2-6)
| Alexander Bublik
|09/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final)
| Juncheng Shang
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Tomas Etcheverry.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 3-0 (7-6, 6-1, 6-3)
| Arthur Fery
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 2-3 (2-6, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6)
| Tomas Etcheverry
|13/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Nuno Borges
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-6)
| Tomas Etcheverry
|07/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|06/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Valentin Royer