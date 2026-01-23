Alexander Bublik - Tomas Etcheverry, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Alexander Bublik - Tomas Etcheverry: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP
Actualizado: viernes, 23 enero 2026 9:31
Madrid, 23 de enero de 2026.

El tenista Kazajo Alexander Bublik(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Argentino Tomas Etcheverry(62) este viernes a las 10:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/05/2025 Turin (Cuartos de final) Tomas Etcheverry 1-2 (2-6, 6-3, 5-7) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 3-0 (7-5, 6-4, 7-5) Marton Fucsovics
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Bublik 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) Jenson Brooksby
11/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Final) Lorenzo Musetti 0-2 (6-7, 3-6) Alexander Bublik
10/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Semifinal) Marcos Giron 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) Alexander Bublik
09/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final) Juncheng Shang 0-2 (1-6, 6-7) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Tomas Etcheverry.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Tomas Etcheverry 3-0 (7-6, 6-1, 6-3) Arthur Fery
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Miomir Kecmanovic 2-3 (2-6, 6-3, 6-4, 3-6, 4-6) Tomas Etcheverry
13/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Nuno Borges 2-1 (7-5, 3-6, 7-6) Tomas Etcheverry
07/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Octavos de final) Lorenzo Musetti 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) Tomas Etcheverry
06/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final) Tomas Etcheverry 2-0 (6-4, 7-5) Valentin Royer

