Alexander Bublik - Tomas Etcheverry, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Alexander Bublik - Tomas Etcheverry: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de enero de 2026.

El tenista Kazajo Alexander Bublik(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Argentino Tomas Etcheverry(62) este viernes a las 10:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/05/2025 Turin (Cuartos de final) Tomas Etcheverry 1-2 (2-6, 6-3, 5-7) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 3-0 (7-5, 6-4, 7-5) Marton Fucsovics 18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Bublik 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) Jenson Brooksby 11/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Final) Lorenzo Musetti 0-2 (6-7, 3-6) Alexander Bublik 10/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Semifinal) Marcos Giron 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) Alexander Bublik 09/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Cuartos de final) Juncheng Shang 0-2 (1-6, 6-7) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Tomas Etcheverry.