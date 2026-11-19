Alexander Zverev - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, John McEnroe Group - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de noviembre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(1) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, John McEnroe Group al tenista francés Arthur Fils(7) este jueves no antes de las 20:30.
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Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|13/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Alexander Zverev
|26/03/2025
| Miami Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Arthur Fils
|31/10/2024
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Arthur Fils
|21/07/2024
| Hamburg European Open (Final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Arthur Fils
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Ben Shelton
|15/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Rafael Jodar
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Lorenzo Musetti
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (4-6, 6-1, 6-7)
| Alex de Minaur
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Arthur Fery
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Arthur Fils
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-2)
| Rafael Jodar
|15/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-3)
| Arthur Fils
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Tomas Machac
|30/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-0 (6-2, 2-0)
| Arthur Fils